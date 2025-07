Ipotesi dolosa per l’incendio che ha devastato cinque capannoni a Montemurlo

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEMURLO – Nella notte un vasto incendio di origine dolosa ha devastato la zona industriale di Bagnolo, comune di Montemurlo, interessando complessivamente cinque capannoni: tre completamente distrutti, gli altri due gravemente danneggiati.

Le fiamme sono divampate poco prima dell’una, sprigionandosi da una catasta di pancali in legno accatastati all’esterno della sede di Verrilli Srl, azienda di logistica in via Bisenzio. Quasi in concomitanza è stato coinvolto anche il maglificio Bartolini e un deposito di Archetipo Srl, fornitore di stand fieristici, con crolli delle coperture avvenuti durante le operazioni di spegnimento.

Grazie all’intervento tempestivo e massiccio dei vigili del fuoco del comando di Prato e distaccamenti limitrofi, coadiuvati da carabinieri e polizia municipale, si è evitato il coinvolgimento di altri stabilimenti vicini e non si sono registrati feriti. Il rogo ha emesso una fitta colonna di fumo nero visibile a grande distanza, svanita solo all’alba dopo ore di lavoro intenso.

Le prime analisi degli investigatori del nucleo specializzato dei vigili del fuoco segnalano l’ipotesi del dolo. La procura di Prato ha così avviato un’indagine per incendio doloso, coordinata dal comando regionale e dal distaccamento di Montemurlo, insieme ai carabinieri, con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili sulla base delle tracce rimaste e delle registrazioni video .

Nei prossimi giorni, gli inquirenti procederanno all’analisi del materiale ripreso dalle videocamere e alla ricerca di eventuali tracce sul luogo del rogo, mentre le aziende dovranno valutare i danni strutturali e avviare le pratiche assicurative.