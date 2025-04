Al Propeller Club l’iniziativa ‘Livorno come sei bella’

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La città labronica sarà protagonista dell’iniziativa annunciata dal Propeller Club of Leghorn dal titolo Livorno come sei bella, in programma il 9 aprile dalle 19 allo Yacht Club Livorno.

La serata si avvarrà della presenza di due testimoni particolari, invitati dalla presidente del Club, Maria Gloria Giani Pollastrini, il sindaco della città Luca Salvetti e il conte Gaddo della Gherardesca, “che si confronteranno e racconteranno le loro idee riguardo alle attrattive turistiche e non solo della città – ha dichiarato la presidente Giani – Sarà una serata ‘promozionale’ per Livorno e il suo territorio, anche se non si parlerà di traffici portuali”.

“Livorno, città di mare e di porto – si legge nella nota del Propeller – di mercanti e di commerci. Livorno città ‘d’acqua’, ponte verso le sponde del Mediterraneo e il resto del mondo. Livorno levantina, composta da ‘nazioni’ che parlavano lingue diverse e capace di accogliere lo straniero già molti secoli fa. Città medicea e città moderna. Città colta e schietta grazie al carattere dei suoi abitanti. Città d’artisti e letterati. Perfetta rappresentante di quella parte di territorio della provincia labronica che racconta secoli di storia e che da alcuni decenni, grazie alle produzioni vinicole di eccellenza, è partita alla conquista del mondo, portando con sé anche le immagini di una campagna toscana dolce e aspra al tempo stesso, quieta e affascinante, come il suo mare e la sua costa”.

Si parlerà, infatti, anche del territorio della sua provincia e della pregiata produzione vinicola.

“Livorno è veramente una città bella ed accogliente – ha affermato Giani – e ho voluto per una volta distogliere l’attenzione dalle attività del porto e dello shipping labronico e non solo, per concentrarci sulla potenzialità della nostra città la quale ha attrattive uniche, spesso da valorizzare, che suscita emozioni e che rapisce gli occhi e l’anima dei visitatori. Perché dunque non crederci proprio noi che, si ce ne allontaniamo ma poi, è qua che vogliamo tornare?”.

“E non si può ignorare – e al Propeller lo sanno bene visto che i soci sono parte attiva del cluster marittimo – prosegue la giornalista Arrighi che modererà con Giani la serata – che Livorno è il ‘gate’ della Toscana. Chi arriva via mare (basta pensare alle crociere) approda a Livorno e da questa città può partire alla scoperta del territorio. Non senza essersi fermato, per ammirare il lungomare e l’accademia, la Terrazza Mascagni e il quartiere della Venezia Nuova, piazza Grande e piazza della Repubblica, il Museo della città e quello di Villa Mimbelli dove si respira l’arte e l’anima di Giovanni Fattori.

All’incontro saranno presenti alcuni referenti di quelle comunità che fecero della città di Livorno il ‘melting pot’ della Toscana, ma anche cultori d’arte, di musica, di urbanistica ed altro. E per finire non potrà mancare una cena a base di piatti tipici della cucina livornese. Magari con un finale al sapore di ponce. Alla livornese, naturalmente.