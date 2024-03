Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA D’ELBA – Aeroporto Isola d’Elba, accordo soci per nuova governance.

Aeroporto Isola d’Elba, Maurizio Serini presidente, Massimiliano Dosi amministratore delegato e Francesca Marcucci consigliera di amministrazione.

I soci di Alatoscana Spa, società di gestione dell’aeroporto dell’Isola d’Elba, hanno definito la governance che guiderà la società per il prossimo triennio e individuato le linee guida di sviluppo dello scalo.

L’assemblea dei soci, in programma il prossimo 2 aprile, nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Serini, Dosi e Marcucci.

Le linee guida individuate dai soci per lo sviluppo dello scalo seguono tre direttrici principali: la gestione della continuità territoriale e il potenziamento della connettività, l’attuazione di un piano di investimenti e l’impegno alla realizzazione di un aeroporto a impatto zero.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, martedì 26 marzo: “La continuità territoriale dell’Elba è fondamentale. Per questo mi sono confrontato oggi con i sindaci dell’isola per i trasporti, sia via mare che via aerea.

nuovo bando per sostenere finanziariamente come Regione Toscana la continuità territoriale. Investimenti anche per lo sviluppo dell’ Stiamo predisponendo infatti ildell’ aeroporto dell’Elba con Toscana Aeroporti che porterà collegamenti e nuove rotte. La Toscana cresce e cresce tutta insieme”.

La presenza di Toscana Aeroporti in qualità di socio industriale di Alatoscana, con una quota pari al 13,2%, consentirà allo scalo isolano di beneficiare del know how, della capacità commerciale e della rete di collegamenti degli aeroporti toscani di Pisa e Firenze garantendo pertanto un potenziamento della connettività sia con la Toscana sia con il resto d’Europa. L’aeroporto dell’Elba “ha l’ambizione di diventare uno scalo sostenibile a impatto zero attraverso un importante piano di investimenti che prevede, tra le diverse iniziative, l’adeguamento degli impianti elettrici conseguenti all’elettrificazione dei mezzi e delle attrezzature di rampa e l’installazione di un impianto fotovoltaico”.

Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno: “La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha da sempre sostenuto la crescita dell’aeroporto elbano ritenendolo un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’economia dell’Isola, fondamentale per il tessuto imprenditoriale locale. Nell’ottica di un ulteriore consolidamento e rafforzamento dell’infrastruttura, dotare Alatoscana di un organo gestionale collegiale, di stampo manageriale è indispensabile, vista anche l’importanza e la specificità degli obiettivi che la società si propone di realizzare. Un mio convinto e sincero ringraziamento va all’ingegner Claudio Boccardo, per la determinazione e l’impegno profuso in questi anni, come amministratore unico di Alatoscana, per lo sviluppo dell’aeroporto elbano”.

Roberto Naldi, ad Toscana Aeroporti: “In qualità di socio industriale, contribuire allo sviluppo dell’aeroporto dell’Isola d’Elba grazie alle proprie competenze in termini di conoscenza del settore, capacità commerciale e di gestione favorendo così un miglior servizio per la comunità e i passeggeri. Inoltre, l’esperienza di Corporacion America, che ha realizzato alle Galapagos un aeroporto interamente sostenibile con l’utilizzo di materiali di recupero, sarà preziosa per l’ambiziosa sfida che si è posto lo scalo isolano”.

È in fase di valutazione il progetto per la realizzazione di un vertiporto che consenta il decollo e l’atterraggio verticale di aerei elettrici che possono quindi operare sulle brevi distanze in ambienti urbani e regionali. Oltre a rappresentare una soluzione di mobilità alternativa veloce e flessibile, questi aeromobili sono più efficienti in termini energetici, silenziosi e favoriscono lo sviluppo di infrastrutture ecologiche.

Sono inoltre allo studio la redazione del nuovo Masterplan aeroportuale oltre a progetti per la realizzazione di piazzole elicotteri, di nuove procedure strumentali di volo e investimenti minori di manutenzione straordinaria. È inoltre prossima la pubblicazione di una manifestazione d’interesse per la gestione del punto ristoro dell’aerostazione con l’obiettivo di ricercare un operatore nel Food & Beverage che possa trasformare il locale quale riferimento della zona, e dell’Isola, con un’offerta studiata per l’utenza aeroportuale e per quella esterna.