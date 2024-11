Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – ErreDue in Borsa, società: “Calo del titolo va letto alla luce di fattori esogeni”

ErreDue in Borsa, calo del titolo della società per azioni con sede a Livorno specializzata in generatori di gas, presidente e ad Enrico D’Angelo.

ErreDue SpA ha fatto il suo esordio in Borsa il 6 dicembre 2022 con una quotazione di 12 euro. Alla chiusura del 14 novembre 2024 la quotazione del titolo è di 6.50 euro.

Il commento dell’azienda: “La performance azionaria di ErreDue evidenzia le sfide che molte aziende innovative affrontano in mercati complessi come quello della transizione energetica. Il calo del titolo, pur significativo, va letto alla luce di fattori esogeni, come l’incertezza generale del settore e le difficoltà normative, che rallentano gli investimenti istituzionali, nonché fluttuazioni del mercato azionario totalmente avulse dalla strategia e attività di ErreDue.

Tuttavia, rispetto ai competitor si può notare come il nostro titolo, proprio grazie alla validità del modello di business aziendale e agli ottimi risultati ottenuti, abbia perso molto meno.

La scarsa liquidità del titolo, così come del mercato EGM in generale, rappresenta una

limitazione, perché non favorisce l’ingresso di nuovi investitori istituzionali. Nonostante ciò, l’azienda ha un azionariato molto frazionato come micro public company, e intende mantenere una governance indipendente e un focus delle attività aziendali su Livorno, aspetto che contribuisce allo sviluppo locale, sia in termini economici, che sociali e occupazionali”.

Poi ErreDue: “Guardando al futuro, la strategia di ErreDue, incentrata su innovazione, competitività e relazioni con gli investitori, si caratterizza per essere un percorso concreto che ci consentirà di affrontare le sfide del mercato e di valorizzare ulteriormente il nostro modello di business. La nostra comprovata leadership nel mercato industriale tradizionale e nel settore idrogeno, unitamente alle politiche di supporto europee, ci fanno guardare al futuro con fiducia, pronti ad accogliere tutte le opportunità e le sfide che si presenteranno nel contesto della transizione energetica in atto”.