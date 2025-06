A Livorno il King Colis trasforma i pacchi non consegnati in tesori nascosti

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il fenomeno King Colis sbarca per la prima volta a Livorno, portando con sé un’idea di shopping sostenibile, economico e sorprendente. Dopo aver riscosso successo in molte regioni italiane, l’innovativo pop-up store della startup francese approda alle Officine Storiche Porta a Mare, trasformando lo shopping in un’esperienza inedita, dal 17 al 22 giugno, tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

King Colis si basa su un’idea semplice ma rivoluzionaria: recuperare i pacchi mai consegnati degli e-commerce e rimetterli in vendita a prezzi accessibili, senza svelarne il contenuto fino al momento dell’acquisto. Un modello che unisce il brivido della sorpresa alla concretezza dell’economia circolare, riducendo gli sprechi e promuovendo il riuso intelligente.

Ogni acquisto è una scommessa: i clienti hanno a disposizione dieci minuti per scegliere i pacchi desiderati, rigorosamente chiusi fino al pagamento. Il costo? A peso, con due fasce: 1,99 euro ogni 100 grammi per i pacchi standard e 2,79 euro per i premium. Al loro interno, si possono trovare oggetti di ogni tipo – dall’elettronica all’abbigliamento di marca, passando per scarpe, orologi, cosmetici, gadget e perfino videogiochi.

Per chi vuole evitare le code, è già possibile acquistare online un fast pass direttamente sul sito ufficiale www.king-colis.com/it, rendendo l’esperienza ancora più agevole e veloce.

Daniela Salanti, direttrice del centro, sottolinea con entusiasmo il valore dell’iniziativa: “L’arrivo di un progetto così distintivo in un sito iconico e storico come Porta a Mare ci riempie di orgoglio. King Colis introduce un concetto di shopping completamente nuovo, che unisce dinamicità e sostenibilità”.

La città di Livorno è quindi pronta ad abbracciare un’esperienza che mescola divertimento, risparmio e rispetto per l’ambiente. Un’occasione unica per lasciarsi sorprendere e, magari, scoprire un piccolo tesoro nascosto in una semplice scatola.