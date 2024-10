Controlli antisciacallaggio nelle zone degli allagamenti nel Livornese

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Controlli antisciacallaggio nei luoghi degli allagamenti delle ultime settimane, a Campiglia e Suvereto.

I Carabinieri della compagnia di Piombino, su disposizione del comando provinciale di Livorno, in linea con le indicazioni della prefettura, a seguito dei recenti fatti alluvionali che hanno interessato principalmente i comuni di Campiglia e Suvereto, hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale ma soprattutto a prevenire e reprimere il fenomeno del cosiddetto sciacallaggio nelle abitazioni al momento non occupate poiché invase dall’acqua al fine di tutelare i beni privati.

I servizi predisposti dai militari senza soluzione di continuità, di giorno e di notte, anche in abiti civili, controllano le principali vie di comunicazione e sicuramente i centri colpiti dall’alluvione, in particolare la frazione di Venturina Terme, con maggiore attenzione nelle località Via degli affitti e Banditelle e frazione Cafaggio e località Casalappi. Iservizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

È tra l’altro di quattro giorni fa l’approvazione in Senato del ddl sull’introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle azioni di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità. In particolare, il provvedimento modifica l’articolo 625 del codice penale aggiungendo un’ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali.