Trovato senza vita Nicola Persano: era scomparso a Camaiore il giorno di Natale

CAMAIORE – Trovato senza vita Nicola Persano, 76 anni, scomparso il giorno di Natale dopo essere uscito da casa a Camaiore, provincia di Lucca.

Il ritrovamento giovedì 13 febbraio. A darne conferma Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e presidente Provincia di Lucca: “Questa mattina, nelle campagne di Massarosa, è stato trovato il corpo senza vita di Nicola Persano, il cittadino camaiorese scomparso il giorno di Natale. Il più triste epilogo per una dolorosa storia che ha generato preoccupazione e sconforto in tutta la nostra comunità, specialmente in chi lo conosceva e gli era amico. Alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia di Nicola il più caloroso abbraccio e il più profondo cordoglio mio e di tutta l’amministrazione comunale”.

Il corpo senza vita è stato trovato da un passante che portava fuori il cane.

I carabinieri hanno fatto il riconoscimento sul posto.

Per Nicola Persano era stato attivato dalla prefettura il piano ricerche persone scomparse. Continui gli appelli del figlio, dell‘associazione Penelope, della trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto’