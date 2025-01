Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Anziano scomparso a Camaiore: vertice in prefettura

Anziano scomparso a Camaiore, vertice in prefettura a Lucca per Nicola Persano, 76 anni, scomparso il giorno di Natale.

Come rende noto la prefettura di Lucca, si è tenuta una riunione di coordinamento sulle attività di ricerca di Nicola Persano “che proseguono senza sosta dalla denuncia della scomparsa lo scorso 26 dicembre”.

Persano per il quale mercoledì 15 gennaio sorso è stato fatto un nuovo appello da ‘Chi l’ha visto?’, Rai 3, condotto da Federica Sciarelli.

Sabato scorso 11 gennaio un gruppo di volontari con l’associazione Penelope Toscana a Camaiore si è mobilitato per le ricerche.

Il figlio di Nicola Persano via social: “Mi rivolgo a tutti quelli che lo hanno conosciuto e gli vogliono bene. Non lo dimentichiamo e chiunque pensi di vederlo, di accertarsene e poi fare intervenire le forze dell’ordine. Grazie”.

Prefettura di Lucca dopo il vertice: “Nel corso dell’incontro sono state vagliate ulteriori possibili iniziative, preso atto dell’esito negativo delle verifiche effettuate che in assenza di elementi certi circa la geolocalizzazione – Persano era difatti sprovvisto di telefono cellulare o di altro dispositivo al momento della scomparsa – si sono concentrate nelle aree di sua abituale frequentazione e nelle zone oggetto di specifiche segnalazioni.

Come previsto dal ‘Piano provinciale ricerca persone scomparse’, sono stati impiegati: personale qualificato in topografia applicata al soccorso, volontari, unità cinofile, elicottero e droni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie a tale complessivo impegno, è stato possibile perlustrare una superficie complessiva di 30 Kmq ma nemmeno le indicazioni pervenute da cittadini hanno portato all’auspicato ritrovamento”.

Prosegue la prefettura di Lucca: “Perciò, è stato via via ampliato l’ambito delle ricerche attraverso la rete delle farmacie, dei tabaccai, della Caritas e degli istituti di vigilanza privata invitati alla pubblicazione della foto in modo da sensibilizzare la cittadinanza alla massima collaborazione con le forze di Polizia che continuano l’attività investigativa e di verifica delle segnalazioni”.

All’incontro, presieduto dalla viceprefetta vicaria Stefania Trimarchi, hanno partecipato i rappresentanti di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Provincia, Comune di Camaiore, Centrale Operativa 118 – Alta Toscana e associazione Penelope Toscana. “Quest’ultima, nell’ottica di offrire un ulteriore contributo alle azioni in atto, ha dato la disponibilità a coinvolgere i propri associati in specifiche iniziative e in stretto raccordo con l’Arma dei Carabinieri e, ove richiesto, con il supporto dei Vigili del Fuoco. Ai cittadini si rinnova l’appello a segnalare ogni possibile avvistamento”.