Paura fra i bagnanti per le fiamme in pineta al Puntone

FOLLONICA – Grave incendio di pineta in Maremma che ha minacciato anche l’arenile e un villaggio turistico.

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono in azione da tutto il giorno in località Puntone, nel Comune di Follonica. Il litorale è stato evacuato per un fronte di circa 500 metri e la strada litoranea è stata chiusa.

Impegnate per lo spegnimento dell’incendio 20 unità dei vigili del fuoco con mezzo aereo (Drago 70) più due elicotteri regionali, 2 Aps (autopompa serbatoio) 1 Abp (autobottepompa) due campagnole con modulo antincendio ed il mezzo nautico (gommone prestige) di supporto per l’eventuale evacuazione. I lanci d’acqua effettuati solo dal Drago 70 dei vigili del fuoco sono stati 40.

in funzione il sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana

Intorno alle 18 l’ncendio è stato dichiarato in fase di contenimeto. Sul posto continua a operare un elicottero regionale, mentre a terra sono attive diverse squadre impegnate nella realizzazione della staccata — il taglio del sottobosco e degli alberi bruciati lungo il perimetro — e nella pulizia dell’area.