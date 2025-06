Poca sicurezza e scarsa igiene, sigilli dei carabinieri del Nil a due ditte

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Firenze, nell’ambito di predisposti controlli mirati a verificare il rispetto delle norme del lavoro, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno proceduto a visite ispettive all’interno di due ditte, nell’Empolese ed a Scandicci, l’una gestita da una cittadina cinese e l’altra da un bengalese.

La prima azienda si occupava della confezione di capi d’abbigliamento e l’altra della realizzazione di parti metalliche di accessori di abbigiamento.

Durante il controllo sono state riscontrate violazioni al decreto legislativo 81 del 2008. in particolare, in entrambe le ditte, è stato riscontrato che erano stati rimossi alcuni sistemi di sicurezza dalle attrezzature utilizzate nelle lavorazioni: in una mancava la protezione salva dito di alcune macchine cucitrici, nell’altra, invece, quella contro le schegge che scaturiscono dalle lavorazioni con trapano a colonna; il tutto per velocizzare le operazioni e massimissare la produzione – esponendo a rischio sicurezza i lavoratori .

Nella ditta dell’empolese sono state riscontrate altre violazioni sulla sicurezza riguardanti la non conformità di alcuni locali presenti nel laboratorio, nel caso specifico cucina e bagno, che erano igienicamente carenti. Nell’altro laboratorio, invece, è stato accertato che, nel documento di valutazione rischi aziendale, non era stato affrontato e quindi valutato il rischio presente in ditta relativo all’utilizzo di alcuni macchinari.

Un lavoratore di nazionalità bengalese, benché risultato assunto, era irregolare per il decreto legislativo 81/2008, in quanto privo della prevista formazione.

in entrambi i casi i carabinieri del Nil hanno provveduto ad emettere le relative prescrizioni obbligatorie, dettando, innanzi tutto, i tempi e le modalità per la regolarizzazione, nonché inibendo, nel frattempo, l’utilizzo delle attrezzature oggetto di violazioni.