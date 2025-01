Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Anziano scomparso a Camaiore: mobilitazione per le ricerche

Anziano scomparso a Camaiore, mobilitazione di volontari sabato 11 gennaio per le ricerche di Nicola Persano, 76 anni, scomparso il giorno di Natale. Senza traccia. Con ricerche sospese dalla Prefettura di Lucca a fine dicembre “in quanto non ci sono stati sviluppi tali da permetterne il proseguimento”, come spiegava il Comune guidato dal sindaco Pierucci.

La mobilitazione a Camaiore, provincia di Lucca, è organizzata da associazione Penelope Toscana Odv che va social scrive: “Avendo messo insieme tutte le segnalazioni arrivate abbiamo bisogno di ripercorrere varie strade della zona ed abbiamo bisogno di un piccolo aiuto e sostegno di chi volesse mettersi a disposizione per cercare ancora Nicola”.

Il figlio di Nicola Persano via social: “Per chi può partecipare ogni persona è la benvenuta e ringrazio tutti singolarmente”.

Per Nicola Persano nei giorni scorsi un nuovo appello di ‘Chi l’ha visto’, il programma tv Rai condotto da Federica Sciarelli.

Nicola Persano è scomparso il 25 dicembre scorso, dopo essere uscito di casa dopo pranzo. Al momento della scomparsa indossava piumino grigio scuro senza cappuccio, pantaloni neri, scarpe nere, marsupio a tracolla verde chiaro.

Subito erano partite le ricerche della Prefettura di Lucca con il piano ricerca persone scomparse.

Poi il sindaco Pierucci aveva annunciato lo stop delle ricerche recandosi dalla famiglia. “Con tanta tristezza, mi sono recato dalla moglie di Nicola Persano per comunicarle l’interruzione (prevista dalle norme vigenti) delle ricerche sul territorio di suo marito da parte della Prefettura, in quanto in questi giorni non si è riuscito a trovare nemmeno un indizio in grado di farle proseguire con piste certe. Questo non significa che si interrompano le tante attività che invece permarranno, soprattutto di segnalazione con affissione delle foto di Nicola presso farmacie, stazioni autobus, ferrovie e altri luoghi pubblici, insieme alle attività ordinarie delle forze dell’ordine”.

Sabato 11 gennaio Camaiore si mobilita per Nicola Persano.