CAMAIORE – Anziano scomparso a Camaiore, ricerche sospese. Appello del figlio.

Anziano scomparso a Camaiore, la Prefettura di Lucca ha interrotto le ricerche di Nicola Persano, 76 anni, scomparso il giorno di Natale “in quanto non ci sono stati sviluppi tali da permetterne il proseguimento”, recita la nota del Comune.

Il sindaco Marcello Pierucci si è recato a casa dalla famiglia Persano per comunicare la decisione della Prefettura e testimoniare la vicinanza della città.

“Con tanta tristezza, mi sono recato dalla moglie di Nicola Persano per comunicarle l’interruzione (prevista dalle norme vigenti) delle ricerche sul territorio di suo marito da parte della Prefettura, in quanto in questi giorni non si è riuscito a trovare nemmeno un indizio in grado di farle proseguire con piste certe.

Questo non significa che si interrompano le tante attività che invece permarranno, soprattutto di segnalazione con affissione delle foto di Nicola presso farmacie, stazioni autobus, ferrovie e altri luoghi pubblici, insieme alle attività ordinarie delle forze dell’ordine”.

L’appello del figlio Gianni: “Ci tengo a ringraziare tutte le forze che hanno condotto le ricerche e le associazioni e tutti i volontari. Adesso non ho altre informazioni su come e se ci saranno altre ricerche,in caso qualcuno pensasse di averlo visto lo faccia presente al 112”.

Della scomparsa di Nicola Persano si occupano anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ specificando che l’uomo “indossa un piumino grigio scuro senza cappuccio, pantaloni e scarpe nere”.

E l’associazione Penelope Toscana:”Chiuse le ricerche del signor Nicola da parte della Prefettura su territorio con i mezzi delle F.O. Questo non vuol dire che non si cerchi più, ma solo che non ci sono state segnalazioni determinanti ad un suo rintraccio”.

E continua il tam tam social con la foto di Nicola Persano.