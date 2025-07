Caldo, Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una temperatura percepita che si avvicina pericolosamente ai 40 gradi.

È ancora codice rosso per il caldo in Toscana, in particolare a Firenze, come da bollettino elaborato, per tutta Italia, dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio. Una situazione critica che proseguirà almeno fino a domani (2 luglio).

Ieri la temperatura percepita era di 38 gradi, oggi è domani sarà di 37 gradi. Il record di giornata è stato raggiunto alla stazione di rilevamento Firenze Orto botanico con 37,6 gradi registrati alle 15,15. Alle 9,55 di ieri alla stazione meteo Firenze Università venivano già registrati 33,3 gradi.

Temperature record sono state registrate anche a Pisa. Ieri è stato registrato il nuovo record assoluto di temperatura per il mese di giugno: 38,5 gradi. Un dato storico, rilevato dalla stazione meteorologica dell’Agraria, attiva dal 1879, che supera i 37,9 gradi di domenica e i 37,5 del giugno 2002.