Boom di consumo di energia, blackout in pieno centro a Firenze

FIRENZE – Situazione critica per il consumo di energia per il caldo di queste settimane. Oggi (1 luglio) c’è stato un black out della corrente elettrica in una parte del centro di Firenze. Uffici, abitazioni, hotel e negozi sono rimasti a lungo al buio in attesa dell’intervento di E-Distribuzione.

E-Distribuzione ha reso noto di aver predisposto un piano di lavoro urgente per l’installazione di un ‘cavo attrezzo’, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superficie che collega due cabine di smistamento. Serve a sostituire il tratto di rete sotterranea danneggiato che si troverebbe nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica e via del Corso.

Momenti di preoccupazione in un grande magazzino, dove il blocco delle scale mobili ha portato la gente a scappare, alcuni non avrebbero pagato la merce. Saltati, ovviamente, anche i sistemi di pagamento con il Pos e sono apparsi sulle vetrate dei negozi le scritte ‘only cash’.