Paura per l’incendio al tetto dello stabilimento Sofidel a Porcari

Getting your Trinity Audio player ready...

PORCARI – Paura questa notte allo stabilimento della cartiera Sofidel di Porcari.

Un incendio è partito, intorno all’1,40, in una parte della coibentazione del tetto della cartiera. Diverse le squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme. Il comando di Lucca ha ricevuto il supporto di squadre provenienti da Pistoia, Livorno e Firenze.

Dopo un lavoro che è durato per tutta la notte nella sede di via Lazzareschi in mattinata l’incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di controllo degli effetti dell’incendio sulla struttura.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.