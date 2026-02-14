Un morto e cinque feriti nella carambola fra tre auto in Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Un sabato mattina di sole si è trasformato in tragedia sulle strade della Garfagnana. Intorno alle 11,40 di oggi (14 febbraio) un terribile schianto ha sconvolto la viabilità lungo la strada regionale 445, nel territorio comunale di Castelnuovo Garfagnana. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di 58 anni ha perso la vita e altre cinque persone, tra cui un bambino di soli 4 anni, sono rimaste ferite nel violento scontro che ha visto coinvolte tre autovetture.

La dinamica della carambola mortale è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto tra una vettura che procedeva in direzione Lucca e altre due che viaggiavano in senso opposto, verso il centro di Castelnuovo. La vittima si trovava a bordo della stessa auto in cui viaggiava il piccolo di 4 anni; per il cinquantottenne, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

L’allarme ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi coordinata dalla centrale del 118. Sul posto è confluito un vero e proprio esercito di ambulanze: la Misericordia di Castelnuovo, la Croce Rossa di Bagni di Lucca, e le Misericordie del Barghigiano, di Camporgiano e di Pian di Coreglia. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate e mettere in sicurezza l’area.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca in codice giallo, insieme a un uomo e una donna che viaggiavano sulla terza vettura coinvolta. Altre due donne, a bordo della seconda auto, sono state invece trasferite all’ospedale di Castelnuovo, anch’esse con ferite giudicate non gravi ma sotto forte stato di choc.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, con pesanti ripercussioni sulla circolazione tra la Mediavalle e l’Alta Garfagnana.