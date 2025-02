Guang Rong contro pontile a Marina di Massa: sopralluogo a bordo

Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI MASSA – Cominciate le prime operazioni di controllo a bordo della Guang Rong che si è scontrata contro il pontile di Marina di Massa lo scorso 28 gennaio.

In salvo l’equipaggio. Aperta un’inchiesta dalla Procura di Massa Carrara. Indagato il comandante.

Dopo le procedure di messa in sicurezza dell’area con l’utilizzo di panne assorbenti sulla superficie dell’acqua, effettuate nei giorni scorsi per contenere un’eventuale perdita di combustibile che al momento non risulta esserci, è iniziato il primo vero sopralluogo a bordo.

Sul posto per il sopralluogo il gruppo dei sommozzatori della Stmp di Piombino e il personale tecnico della ditta Neri di Livorno.

Il controllo incentrato sulla verifica del fianco emerso dell’imbarcazione e valutare di conseguenza la situazione delle casse dei due serbatoi, posizionati a poppa della Guang Rong e contenenti poco più di 100 tonnellate di gasolio.

Sindaco Francesco Persiani: “E’ stato raggiunto il serbatoio principale e pare che dall’imboccatura principale si possa aspirare gasolio. Questo metterebbe in salvaguardia la nostra costa, il nostro ambiente marino”.