Indagato comandante nave Guang Rong: accusa naufragio colposo

Milan Durisic, 42 anni, comandante nave Guang Rong schiantatasi contro il pontile di Marina di Massa, è indagato dalla Procura di Massa Carrara con l’accusa di naufragio colposo.

Durisic è il primo iscritto nel registro degli indagati per l’incidente della nave battente bandiera cipriota, oltre cento metri lunghezza trasportante detriti di cave, 102 tonnellate di gasolio a bordo.

Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza. Il primo obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento in mare del carburante della nave, stima in 102 tonnellate di gasolio.

Ieri il vertice in prefettura con il sindaco Francesco Persiani e il sopralluogo di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, con assessora regionale Monia Monni.

Come rende noto il sindaco Francesco Persiani, venerdì 31 gennaio “è arrivata la nave Diciotti della Guardia Costiera, che seguirà da vicino tutte le operazioni in corso come nave di appoggio. Nonostante la pioggia, i lavori procedono regolarmente e oggi è prevista la collocazione delle panne galleggianti. Nel frattempo è in corso anche un sopralluogo dei tecnici dell’amministrazione comunale insieme ai Vigili del fuoco e alla ditta Neri per verificare le condizioni del pontile dopo l’impatto con la nave. Continueremo a monitorare la situazione con la massima attenzione e vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi”.