Cinque milioni per la riqualificazione di Palazzo Ducale a Massa

MASSA CARRARA – Sarà un intervento complesso, svolto sotto l’occhio vigile della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa-Carrara, quello che la Provincia di Massa-Carrara è chiamata a portare avanti sullo storico Palazzo Ducale di Massa, grazie al finanziamento di circa 5 milioni di euro messo a disposizione dal ministero della cultura nel 2024. Richiede quindi il coinvolgimento di diverse professionalità, dai restauratori ai professionisti del legno, dagli architetti agli ingegneri.

Si interverrà sui diversi elementi che compongono le facciate (busti, marmi, gronde) ma anche sull’intonaco, prevedendo il completo rifacimento, il colore e parte degli infissi, per finire con l’illuminazione esterna.

A fare il punto sul cronoprogramma dell’intervento sono stati il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, e l’onorevole Alessandro Amorese: “Ci sembrava doveroso dopo che il ministero aveva inserito quello di Palazzo Ducale tra gli interventi di grande rilevanza culturale e dopo averne dato notizia nella scorsa primavera informare su quello che è lo stato attuale dell’iter – hanno detto all’unisono Lorenzetti e Amorese – I lavori sostanzialmente restano divisi in due lotti: il primo riguarda il lato di via Guidoni per il quale, lo ricordiamo, la Provincia aveva già affidato l’intervento interrotto poi a seguito della rescissione del contratto con la ditta incaricata: nelle prossime settimane parte la nuova procedura che prevede l’affidamento attraverso l’invito a partecipare ad almeno cinque ditte. Secondo la tempistica stabilita il via all’intervento potrà avvenire antro la fine di giugno 2025, anche perché essendo necessario aprire e intervenire sul tetto è preferibile attendere condizioni meteo favorevoli. Si tratterà di un cantiere scuola per cui ogni intervento sui diversi elementi sarà sottoposto al vaglio di una apposita commissione della Soprintendenza. Per il secondo lotto, la facciata di Piazza Aranci e il lato di via Alberica, dopoché a ottobre 2024 è avvenuta la firma della convenzione tra la Provincia e la Direzione regionale musei di Firenze, individuata dal ministero della cultura, gli uffici della Provincia hanno provveduto ad affidare la progettazione ad un gruppo di tecnici”.

Il cronoprogramma prevede che per questa seconda fase si arrivi alla procedura di affidamento e all’avvio dei lavori a seguire rispetto all’intervento del primo lotto.

Sempre sul fronte dei lavori pubblici sno 403mila gli euro che la Provincia di Massa-Carrara mette a disposizione per due interventi di rispristino delle scarpate lungo la strada provinciale 73 nei pressi di Gragnana, nel Comune di Carrara: i lavori riguardano i tratti ai chilometri 11.400 e 12.150.

In questi giorni il settore tecnico dell’ente ha provveduto ad approvare il progetto e ha indetto la procedura negoziata con almeno cinque operatori economici.

L’intervento è stato finanziato in parte sulla base dei fondi stanziati dal ministero dell’interno per la manutenzione della rete viaria e in parte dall’ex ministero delle infrastrutture (Mims).