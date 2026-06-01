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Due vigili fuori servizio bloccano il ladro all’Ipercoop: carrello da 3700 euro pieno di cosmetici

Venerdì sera a Cascina due agenti della polizia locale di Campi Bisenzio hanno fermato l'uomo mentre tentava il furto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Furto Ipercoop
Crediti: Ig|@armadeicarabinieri
1 ' di lettura

CASCINA – Furto all’Ipercoop di Navacchio sventato da due vigili fuori servizio ha animato la serata di venerdì nel comune di Cascina, in provincia di Pisa. I protagonisti sono una coppia nella vita e colleghi sul lavoro: entrambi agenti della polizia locale di Campi Bisenzio, lei residente nella zona, lui originario di Prato.

Erano circa le 20,30 quando i due si trovavano alla cassa del supermercato intenti a fare la spesa. In quel momento un uomo ha spinto un carrello carico di sacchetti oltre i tornelli antitaccheggio, facendo scattare l’allarme acustico. Nonostante il segnale sonoro, nessuno tra i presenti sembrava accorgersi di quanto stava accadendo: il personale era impegnato con gli altri clienti nell’affollamento della serata.

I due agenti hanno reagito immediatamente. In pochi istanti hanno bloccato l’uomo e lo hanno riaccompagnato verso le casse, avvertendo poi il responsabile del punto vendita. È stato quindi allertato il 112, con l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Navacchio.

Lo staff del supermercato ha inventariato la merce recuperata: il carrello conteneva un’ingente quantità di cosmetici, soprattutto creme solari e per il corpo, per un valore complessivo di 3.689 euro. Secondo quanto emerso, i prodotti sarebbero stati probabilmente destinati alla rivendita in circuiti illegali.

L’uomo, un cittadino di origine romena, è stato identificato e accompagnato in caserma dai militari. Al termine delle procedure è stato denunciato.

Interpellati sulla prontezza dell’intervento, i due agenti hanno spiegato che la loro formazione non si limita al controllo del traffico, ma comprende la prevenzione dei reati e la tutela della legalità: un impegno che, come dimostra questo episodio, non si interrompe con la fine del turno.

© Riproduzione riservata

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