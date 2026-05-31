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Auto contro un platano e ribaltata su un fianco: giovane estratta dai Vigili del Fuoco a Fornacette

Per cause ancora da accertare, una automobilista ha perso improvvisamente il controllo della vettura lungo via della Botte, terminando la propria corsa contro un albero e capovolgendosi

Cronaca
REDAZIONE
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Auto ribaltata calcinaia
Foto di: Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

CALCINAIA (PI) – Nella mattinata odierna, intorno alle ore 10,10, si è verificato un incidente stradale all’interno del territorio comunale di Calcinaia, più precisamente nella frazione di Fornacette. Il sinistro si è consumato lungo via della Botte, dove una giovane donna ha improvvisamente perso il controllo della propria automobile.

La vettura ha deviato la sua traiettoria finendo per scontrarsi contro un platano. A seguito dell’urto, la macchina si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Questa complessa posizione ha bloccato la guidatrice all’interno del veicolo, rendendole del tutto impossibile uscire dall’abitacolo in autonomia.

Per liberare l’infortunata è stato fondamentale il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Pisa. I soccorritori hanno operato utilizzando delle specifiche attrezzature di estricazione, avvalendosi di una tavola spinale per immobilizzare e tirare fuori in sicurezza la giovane.

Una volta estratta dalle lamiere, la donna è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’emergenza. L’équipe medica ha poi provveduto al trasferimento della ferita presso l’ospedale Cisanello di Pisa. A presidiare l’area dell’incidente e per i rilievi di rito sono intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Bientina.

© Riproduzione riservata

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