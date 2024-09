Muore in FiPiLi volontario della Croce Rossa Italiana di 48 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

CRESPINA LORENZANA – Tragico esito per un incidente sulla FiPiLi in direzione Livorno poco dopo l’uscita di Lavoria.

Un’auto che era ferma al lato della strada, per motivi ancora da chiarire, è stata tamponata da un furgone. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere il conducente della Fiat Panda tamponata e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta e i sanitari del 118 non hanno potuto fa altro che constatare il decesso dell’uomo. Ferito anche un autista di passaggio che si era fermato in una piazzola di sosta più avanti per capire se ci fosse qualcuno in difficoltà.

La vittima è Sandro Banchellini di San Giovanni alla Vena, volontario della Croce Rossa Italiana di 48 anni. Viaggiava proprio a bordo di un mezzo dell’associazione nel quale ha trovato, purtroppo, la morte.

Era diretto a Montecatini Val di Cecina, per unirsi alle ricerche della nonna e del nipotino di cinque mesi inghiottiti dalla piena del torrente Sterza.

Il cordoglio della Toscana col presidente della Regione Eugenio Giani: “Tutta la Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Sandro Banchellini, vittima di un incidente stradale.

Sandro, storico volontario del sistema di Protezione Civile della Toscana, ha dedicato la sua vita con passione e generosità al servizio della comunità.

Sono profondamente addolorato ed esprimo il profondo cordoglio della Regione Toscana. Negli anni ho avuto modo di apprezzare la sua dedizione e il senso di responsabilità, nella diffusione delle comunicazioni in situazioni di emergenza e nelle attività legate alla Protezione Civile. Il vuoto che lascia è immenso per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui”.

Debora Diodati, vicepresidente nazionale della Croce Rossa: “Siamo sgomenti di fronte alla nuova tragedia che ha colpito la grande famiglia della Croce Rossa Italiana. Sandro Banchellini, un volontario di 48 anni del Comitato di Pisa in servizio nell’unità territoriale di San Giovanni alla Vena, oggi ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo scomparsi ieri a Montecatini Val di Cecina a causa dell’alluvione che ha colpito quella zona della Toscana”.

“In questo momento di grande dolore, ci stringiamo forte alla sua famiglia, il padre, il fratello Fabio e la sorella Giada, e a tutte le volontarie e volontari del suo comitato. Ogni volta che un volontario se ne va è un grande dolore, ogni volta che questo accade mentre è in prima linea per aiutare chi ha bisogno, se ne va anche un pezzo del nostro cuore. Ma ci ricorda, una volta di più, di quanta umanità sono capaci le donne e gli uomini di Croce Rossa. Siamo certi che il ricordo di Sandro resterà indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. E crediamo che il modo migliore per onorare la sua memoria sia continuare a portare aiuto e soccorso ai più vulnerabili, come ha fatto Sandro e come avrebbe continuato a fare se non ci fosse stato tolto troppo presto”.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale.