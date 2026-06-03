Pisa, viola le prescrizioni dei servizi sociali: 28enne arrestato

PISA – Una seconda chance sprecata. Il sistema gli aveva offerto la possibilità di evitare il carcere attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma il 28enne ha scelto di ignorare le regole imposte dall’autorità giudiziaria. Una scelta che nel pomeriggio del primo giugno gli è costata cara: i carabinieri della stazione di Pisa si sono presentati alla sua porta con un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare firmata lo stesso giorno dall’Ufficio di sorveglianza di Pisa. Destinazione: carcere.

Non si tratta di un episodio isolato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, aveva accumulato nel tempo una serie di violazioni reiterate alle prescrizioni a cui era sottoposto, fino a convincere il giudice che la misura alternativa non fosse più applicabile. Il risultato è che dovrà ora scontare integralmente una pena residua di 6 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione.

La condanna originaria riguarda il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per una serie di condotte illecite commesse nel territorio di Massa tra il 2019 e il 2022. Anni in cui il giovane aveva costruito, mattone su mattone, un percorso che lo ha portato prima alla condanna, poi alla misura alternativa e infine, dopo le ripetute violazioni, alla cella. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato trasferito nel carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.