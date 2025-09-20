30.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scarsa igiene in cucina e nei locali, chiusi due ristoranti in provincia di Pisa

Blitz dei Nas nel capoluogo e a Fauglia. Chiusura immediata degli esercizi e maximulte per i gestori dopo i controlli e la segnalazione all'Asl

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Scarsa igiene nel bar pasticceria a Livorno: attività sospesa e maximulta
(foto Carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Proseguono i controlli dei Nas di Livorno che hanno condotto due importanti ispezioni nell’ambito dei controlli Estate Tranquilla, portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.

Lo scorso 16 settembre, i carabinieri del Nas sono intervenuti in un ristorante di Pisa, rilevando condizioni igieniche precarie. I militari hanno riscontrato la presenza di blatte nelle trappole di cattura e accumuli di sporco, unto e residui di lavorazione sui pavimenti e sulle attrezzature della cucina.

Inoltre, sono state riscontrate irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l’abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l’immediata chiusura del locale e la sospensione dell’attività. Sono stati bloccati circa 180 chili di alimenti come sughi, polpette e pasta fresca, con sanzioni elevate per 3mila euro.

Il 18 settembre, un’operazione simile è stata effettuata a Fauglia, dove un ristorante è stato trovato in condizioni precarie, con sporco pregresso, incrostazioni su pareti e attrezzature, e la presenza di blatte. Anche in questo caso, l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività e ha comminato una sanzione di mille euro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.9 °
29 °
42 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati