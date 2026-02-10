Giorgia sceglie Pisa: unica tappa toscana per il tour estivo

PISA – Scatta oggi (10 febbraio), la corsa ai tagliandi per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate pisana. A partire dalle 11, sul circuito Ticketone, si aprono le vendite per il concerto di Giorgia, inserito nel cartellone del festival Pisa Summer Knights.

L’artista romana salirà sul palco della suggestiva Piazza dei Cavalieri il prossimo 23 luglio. Si tratta di un evento esclusivo per il territorio regionale: quella pisana sarà infatti l’unica data in Toscana del suo tour estivo, un viaggio musicale che toccherà in tutto soltanto 12 città.

Il live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album G, lavoro discografico che ha appena ottenuto la certificazione oro. Accanto alle nuove tracce, non mancheranno ovviamente i grandi successi che hanno segnato la carriera della cantante.

Per questo tour, Giorgia ha voluto con sé una formazione ricca e variegata, capace di fondere sonorità pop, rock e classiche. Ad accompagnarla ci sarà una band composta da Sonny Thompson (basso e chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson alla batteria, Gian Luca Ballarin (piano e tastiere) e Fabio Visocchi (tastiere). A completare la parte vocale saranno i coristi Diana Frodella e Andrea Faustini. Il sound sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza di una sezione d’archi: Valentina Sgarbossa al violoncello, Matteo Lipari alla viola, insieme ai violinisti Caterina Coco e Alessio Cavalazzi.