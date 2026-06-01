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Marina di Pisa, inaugurata la spiaggia accessibile gratuita per persone con disabilità

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Wonderland e Fondazione Stella Maris con servizi e attività dedicate all’inclusione

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Spiaggia Accessibile a Marina di Pisa
Crediti: Immagine di freepik
1 ' di lettura

MARINA DI PISA(PI) – Marina di Pisa inaugura la nuova spiaggia accessibile gratuita, uno spazio pensato per garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di vivere il mare in autonomia e sicurezza. La struttura, denominata Wonderland Stella Maris Beach, è stata aperta oggi grazie alla collaborazione tra l’associazione Wonderland e il presidio riabilitativo di Marina di Pisa della Fondazione Stella Maris.

La nuova area balneare è stata progettata per eliminare le principali barriere architettoniche che spesso limitano l’accesso alla spiaggia e al mare. L’intero percorso è infatti reso fruibile attraverso una pedana accessibile, mentre sono disponibili speciali sedie job, studiate per muoversi sulla sabbia e facilitare l’ingresso in acqua.

L’accesso alla spiaggia è gratuito per tutte le persone che ne faranno richiesta. L’obiettivo del progetto è offrire un ambiente inclusivo, capace di accogliere persone con diverse esigenze e favorire momenti di socializzazione, svago e benessere.

La struttura dispone di lettini, ombrelloni e un gazebo, oltre a spazi dedicati alle attività ricreative e sportive. Tra i servizi presenti figurano anche un campo da pallavolo, aree relax e ambienti destinati a laboratori, giochi e iniziative educative.

Particolare attenzione è stata riservata all’accompagnamento degli utenti. La spiaggia prevede infatti la presenza costante di animatori ed educatori, che affiancheranno le persone presenti nelle attività quotidiane e nelle iniziative organizzate durante la stagione estiva.

L’apertura della Wonderland Stella Maris Beach rappresenta un nuovo tassello nel percorso di inclusione portato avanti sul territorio pisano. La collaborazione tra realtà associative e sanitarie ha permesso di realizzare uno spazio pensato non soltanto per l’accessibilità fisica, ma anche per favorire la partecipazione attiva e la condivisione di esperienze all’aria aperta.

© Riproduzione riservata

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