Sport, mente e società, a Cecina arriva il mental coach dei campioni

CECINA(PI) – Sport mente e società saranno al centro del convegno in programma mercoledì 3 giugno, dalle 9,30 alle 12,30, al Palazzetto dei Congressi. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cecina insieme all’Associazione nazionale sociologi, Dipartimento della Toscana, e coinvolgerà studenti, rappresentanti del mondo sportivo e associazioni del territorio.

L’incontro nasce per approfondire il valore dello sport oltre la dimensione agonistica. Non solo allenamento fisico, quindi, ma anche crescita personale, educazione, capacità di affrontare la pressione e costruzione di relazioni sociali più consapevoli.

Ospite centrale della mattinata sarà Riccardo Ceccarelli, medico, ingegnere della performance mentale e fondatore di Formula Medicine. Ceccarelli è considerato uno dei principali esperti internazionali nell’applicazione dell’allenamento mentale allo sport di alto livello.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con piloti come Ivan Capelli, Michele Alboreto, Charles Leclerc e Fernando Alonso. Dalla fine del 2019 segue anche Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, accompagnandolo nel percorso di preparazione mentale legato a concentrazione, gestione dello stress e rendimento nei momenti decisivi.

Il convegno su Sport mente e società a Cecina sarà coordinato dal sociologo e consigliere comunale Vincenzo Cerrone. Interverranno anche Giovanni Giannone, presidente del Coni Livorno, Giuliano Bruni, presidente Ans Toscana, Emma Viviani, sociologa Ans Toscana, e Davide Finocchietti, campione europeo Under 18 a Győr 2018.

Alla mattinata parteciperanno gli studenti degli istituti superiori Marco Polo ed E. Fermi, insieme alle rappresentanze delle associazioni sportive locali. La presenza delle scuole punta a rendere il confronto più vicino alle nuove generazioni, chiamate a vivere lo sport anche come spazio educativo e strumento di benessere.