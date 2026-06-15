Le mura di Pisa si muovono nello spazio: i radar svelano gli spostamenti millimetrici della cinta medievale

PISA – Un’analisi condotta dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa ha gettato nuova luce sullo stato di conservazione delle antiche mura cittadine, edificate quasi novecento anni fa. Attraverso l’impiego di tecnologie radar satellitari, i ricercatori hanno tracciato gli spostamenti millimetrici della struttura difensiva, impercettibili a occhio nudo ma fondamentali per comprenderne il comportamento strutturale nel lungo periodo.

La ricerca si è basata sull’esame di oltre 400 immagini acquisite tra il 2009 e il 2023 dalla costellazione satellitare COSMO-SkyMed, di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana. Incrociando questi dati con la storia geografica della zona e la composizione del sottosuolo, gli esperti hanno rilevato che i movimenti delle mura variano sensibilmente a seconda della deformabilità del terreno nei diversi quartieri. Nello specifico, l’osservazione estesa su dodici anni ha evidenziato in alcuni punti abbassamenti verticali fino a circa 3 centimetri e spostamenti orizzontali in direzione est-ovest contenuti entro i 25 millimetri. Al contrario, la porzione nord-occidentale della cinta, ovvero quella che circonda la Piazza del Duomo, si è rivelata la zona più stabile dell’intero tracciato.

Lo studio si è soffermato anche sulle fessurazioni visibili nei blocchi di pietra. Stando ai rilievi, molte crepe non dipendono da dissesti recenti, ma derivano dal progressivo assestamento del suolo compresso dal peso di bastioni e torri, corpi massicci edificati a ridosso delle mura nel corso dei secoli e in parte ancora esistenti.

“I movimenti delle mura sono strettamente connessi alla natura deformabile del terreno pisano e alla stessa struttura del sistema murario – spiega la professoressa Anna De Falco, docente del dipartimento e coordinatrice dell’analisi – nel caso di strutture molto estese come mura storiche, ponti o acquedotti, dove i controlli tradizionali sul posto sono spesso complessi e costosi, il satellite permette di raccogliere una grande quantità di dati nel tempo e di individuare le aree che richiedono osservazioni più approfondite. La tecnica deve ancora essere perfezionata e integrata con misure da terra, ma i risultati sono promettenti, soprattutto in previsione del lancio di nuove costellazioni satellitari, in grado di superare gli attuali limiti”.

La tecnologia satellitare odierna mostra infatti alcuni punti deboli: non riesce a registrare i movimenti che avvengono lungo la linea nord-sud e presenta margini d’errore nell’interpretare alterazioni microscopiche. Per questo motivo, l’osservazione dallo spazio si configura attualmente come un supporto e non come un sostituto dei metodi di ispezione sul campo.

“Ad oggi, il monitoraggio satellitare non è in grado di sostituire le tecniche tradizionali, ma può costituire uno strumento complementare molto importante per la conservazione dei beni culturali – precisa Laura Vignali, dottoranda dell’ateneo e prima firma del lavoro – La possibilità di osservare nel tempo strutture estese come le mura urbane, rilevando nel tempo movimenti anche minimi su larga scala e in modo non invasivo, apre prospettive nuove per individuare le aree più vulnerabili e programmare controlli e interventi mirati”.

I primi esiti della ricerca, intitolata Satellite Observations for Linear Heritage Assets Conservation: The Case of the Ancient City Walls of Pisa, Italy, sono stati esposti in anteprima durante un congresso internazionale dedicato alla tutela dei monumenti. Lo studio rientra nel Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili promosso dal Ministero della Cultura, ed è stato sviluppato in virtù di un accordo operativo che vede coinvolti l’Università di Pisa, l’Opera della Primaziale Pisana, la Direzione Generale Sicurezza e l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.