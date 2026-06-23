Università di Pisa, il 24 e 25 giugno i Digital & Tech Days: 24 aziende a colloquio con studenti e ricercatori

PISA – L’Università di Pisa si prepara a far incontrare il mondo accademico e quello produttivo nel campo delle nuove tecnologie. Nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, gli spazi del Polo della memoria San Rossore 1938 ospiteranno i Digital & Tech Days, un evento pensato per agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e per stimolare la collaborazione tra i gruppi di ricerca e le aziende del settore informatico e digitale.

Il programma, curato dal Career Service e dall’Unità Rapporti con le Imprese dell’Ateneo, si articola in due direzioni. La mattina sarà dedicata all’orientamento e al reclutamento. Dopo l’apertura degli accrediti alle 8,15, i lavori inizieranno alle 9,15 con un momento di presentazione in plenaria, durante il quale le imprese illustreranno i propri piani di sviluppo e le figure professionali richieste al momento. A seguire, si apriranno le sessioni di colloquio individuale, dove gli iscritti potranno dialogare direttamente con i responsabili delle risorse umane e i manager tecnici.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno sportello universitario per la revisione dei curriculum e le consulenze di carriera. Solo nella giornata di mercoledì, questo servizio sarà affiancato da una postazione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), pensata per fornire informazioni sugli strumenti di inserimento lavorativo.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di 24 realtà aziendali, suddivise sui due giorni. Il 24 giugno, con la moderazione di Massimo Piotto per il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, saranno presenti Akeron, Apparound, CAEN, Cosmic, Fortop, Garmin Italy Technologies, Hitachi Rail, LogObject AG, Nextmind, NTT Data, Sadas e TD Group Italia. Il 25 giugno, sotto la guida di Paolo Milazzo del Dipartimento di Informatica, toccherà a Canova Tech, DATALOGIC, Extra Red, ION Group, IndraMind Cybersecurity, London Solutions & Consulting, MOVE, Overtech Consulting, REPLY, SDI, STMicroelectronics e Vianova.

Oltre ai colloqui per le assunzioni, i pomeriggi saranno riservati al trasferimento tecnologico. Dalle 14,30 prenderà il via la fase ‘Research to Business’, un tavolo di confronto dove i ricercatori universitari e i referenti di una parte delle aziende partecipanti valuteranno possibili progetti congiunti.

A sintetizzare gli obiettivi della due giorni è Chiara Galletti, delegata del rettore per le relazioni con le imprese, a cui sono affidati i saluti istituzionali di apertura: “Con i Digital & Tech Days, vogliamo creare occasioni concrete di incontro tra università e imprese: da una parte diamo a studentesse e studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con le aziende e conoscere le competenze richieste da un settore in continua evoluzione; dall’altra favoriamo il dialogo tra il mondo della ricerca e quello produttivo, creando le condizioni per collaborazioni capaci di generare innovazione e valore per il territorio”.