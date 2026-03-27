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Volterra elogiata dal Telegraph: meta intramontabile in Toscana

Il quotidiano britannico inserisce la cittadina tra le destinazioni europee più apprezzate, rilanciando il turismo internazionale di qualità

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Volterra
crediti: foto archivio interno SC
1 ' di lettura

VOLTERRA  – Volterra torna al centro dell’attenzione internazionale dopo che il quotidiano britannico The Telegraph ha inserito la città tra le destinazioni europee intramontabili più apprezzate dai viaggiatori del Regno Unito.

L’articolo, pubblicato il 26 marzo 2026, colloca il colle etrusco all’interno di una selezione dedicata ai luoghi che, nel tempo, continuano a mantenere intatto il loro fascino. Si tratta di mete caratterizzate da una forte identità culturale e da un’offerta turistica che privilegia autenticità, tradizione e qualità dell’esperienza.

Nel contesto delineato dal quotidiano britannico, Volterra emerge come esempio significativo della cosiddetta Toscana meno esposta ai grandi flussi turistici. Una destinazione che, pur lontana dalle dinamiche del turismo di massa, continua ad attirare un pubblico internazionale attento e selezionato.

Secondo l’analisi proposta, una parte crescente dei viaggiatori britannici tende oggi a orientarsi verso località che conservano un carattere riconoscibile e non eccessivamente trasformato. In questo scenario, Volterra risponde pienamente a queste esigenze grazie alla sua dimensione contenuta, al patrimonio storico stratificato e al paesaggio collinare tipico della regione.

Un’immagine che continua a risultare particolarmente attrattiva per il pubblico del Regno Unito, tradizionalmente legato alla Toscana come destinazione di riferimento. L’approfondimento del Telegraph si inserisce inoltre in una narrazione più ampia che valorizza i cosiddetti classici del turismo europeo: non mete emergenti, ma luoghi già noti che mantengono nel tempo la loro capacità di attrazione.

In questo quadro, Volterra viene accostata ad altre destinazioni accomunate da riconoscibilità, valore storico e una certa distanza dalle logiche più intensive del turismo contemporaneo.

© Riproduzione riservata

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