PISTOIA – Grande festa Nembo a Pistoia, lanci in piazza Duomo.

Grande festa Nembo a Pistoia, l’abbraccio della città per il 183esimo Reggimento Nembo di stanza a Pistoia.

Una grande festa con lancio e atterraggio dei paracadutisti stamani in piazza Duomo a Pistoia nell’ambito della Festa del 183esimo Reggimento Nembo di stanza nella città toscana.

Con lancio del Tricolore Italiano, della bandiera della città di Pistoia e la bandiera del 183° Reggimento.

I paracadutisti sono atterrati con la consueta precisione millimetrica su un materassino posizionato nel centro di piazza Duomo, gremita di pubblico.

Cerimonia nell’ambito delle celebrazioni per il 79esimo anniversario della battaglia di Case Grizzano. Località dell’Appennino Emiliano Bolognese in cui il 19 aprile 1945 in cui ci fu il combattimento tra il battaglione del Reggimento Nembo e la I Divisione paracadutisti dell’esercito tedesco, reduce dai combattimenti di Cassino, i cui componenti erano chiamati ‘Diavoli verdi’

Nel combattimento i paracadutisti italiani al comando del tenente colonnello Giuseppe Izzo espugnarono il caposaldo di Case Grizzano, che rappresentava la chiave di volta dell’intero sistema di difesa tedesco posto a protezione di Bologna.

Per il grande valore dimostrato dai soldati italiani la bandiera del reggimento Nembo fu insignita della medaglia d’argento al valor militare ed al tenente colonnello Izzo, gravemente ferito, fu conferita la medaglia d’oro al valor militare.

La vittoria dei paracadutisti italiani aprì alle forze alleate la strada per la liberazione di Bologna.

A Pistoia i reparti del reggimento hanno sfilato da piazza della Resistenza per le vie della città fino a piazza del Duomo luogo della cerimonia.

Manifestazione preceduta nei giorni scorsi dall’Open Day alla Caserma Giovanni Marini di Pistoia che ha organizzato gli eventi.

La manifestazione si è resa possibile grazie alla compartecipazione del Comune di Pistoia che il Nembo ringrazia per il supporto e la disponibilità.