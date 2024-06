Edilizia popolare Pistoia, sindaco: “Investimento senza precedenti”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Ediizia popolare Pistoia, sindaco: “Investimento senza precedenti”

Edilizia popolare Pistoia, il Comune di Pistoia interviene sull’edilizia popolare con finanziamenti e lavori che, sottolinea lo stesso Comune guidato dal sindaco Alesaandro Tomasi, “non hanno precedenti nella storia della gestione Spes”.

Con un finanziamento da 1milione e 600mila euro, contenuto nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, l’amministrazione comunale riqualificherà la Certosa, l’edificio popolare de Le Fornaci, in via Gentile, in cui ci sono 74 alloggi per un totale di 161 abitanti.

Sindaco Alessandro Tomasi: “Un primo grande passo per rendere dignitosi questi edifici, su cui nessuno ha mai realizzato, negli anni, opere significative di manutenzione straordinaria. Lo dobbiamo a chi ci vive. Interveniamo perché non possiamo lasciare che queste case continuino ad essere abbandonate a se stesse, consapevoli che i fondi statali e regionali non sono sufficienti a risolvere gli annosi e cronicizzati problemi di cui soffre l’edilizia residenziale pubblica. Occorre invertire la rotta e lo stiamo facendo in due modi. Il primo è quello del recupero degli alloggi di risulta in modo da renderli disponibili per l’assegnazione alle persone in attesa nella graduatoria comunale.

Con un trasferimento straordinario dal Comune a Spes di 250mila euro, stiamo intervenendo per riqualificare 32 alloggi, di cui 12 già pronti, che si aggiungono ai 23 già oggetto di ristrutturazione con fondi regionali e ai 6 destinati a persone con disabilità, in possesso dei requisiti Erp, che Spes sta riqualificando con fondi PNRR. Il secondo è quello della riqualificazione degli edifici, come nel caso della Certosa, su cui abbiamo appena approvato un finanziamento che permetterà alla società pistoiese di edilizia sociale di iniziare i lavori nei prossimi mesi.

E’ evidente che il bisogno è ben superiore alla capacità di risposta, ma il Comune sta facendo la sua parte per fare il massimo con interventi che non hanno eguali nella storia amministrativa. Possiamo pensare di investire in questo patrimonio grazie al risanamento della società”.

Il complesso edilizio della Certosa, spiega il Comune di Pistoia, è deteriorato e presenta notevoli segni di degrado. Il progetto, a cura di Spes, prevede il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle vetuste caldaie esistenti e dei corpi scaldanti, il recupero delle passerelle esterne e il rifacimento della relativa pavimentazione ed il recupero funzionale di porzioni di copertura.

I lavori, spiega il Comune, partiranno indicativamente a settembre.

Questa riqualificazione, illustra Comune di Postoia, fa seguito ad altri interventi nel territorio comunale: la riqualificazione energetica realizzata nei due edifici di edilizia residenziale pubblica di via D’Aragona, con 2milioni e 100mila euro finanziati nell’ambito della Programma straordinario di riqualificazione urbana di Bottegone. La manutenzione straordinaria in corso, sempre a Bottegone, dell’immobile di via Vittorio Veneto, finanziata con fondi PNRR per 1milione e 600mila euro. Il rifacimento, già ultimato, del manto di copertura nell’edificio di via Valiani e di quello, in corso, della palazzina di via Gentile 479/478 finanziato con risorse Spes.