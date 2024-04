Frana in Val di Bisenzio, SR325 riapre a doppio senso

Dopo la riapertura a senso unico alternato di giovedì 28 marzo, ora la Provincia fa un ulteriore passo avanti per rompere definitivamente l’isolamento della Val Bisenzio e riapre i due sensi di marcia, agevolando così la ripresa della circolazione anche in vista della riapertura delle scuole dopo le vacanze pasquali. I lavori sul fronte franoso vanno comunque avanti come da cronoprogramma tanto che, in caso di particolari necessità di cantiere, la ditta, spiega Provincia di Prato, avrà la facoltà di ripristinare temporaneamente il senso unico alternato.

, presidente della Provincia di Prato: “ Abbiamo voluto in tutti i modi arrivare a questo ulteriore step rispetto alla viabilità della sr 325 e siamo felici di poter modificare a doppio senso di marcia la percorribilità della strada. Tutte le verifiche effettuate in questi giorni a senso unico alternato hanno dato risultanze positive e pertanto abbiamo deciso per il doppio senso e liberiamo completamente la Val Bisenzio dall’isolamento dell’ultimo mese. Continua il grande sforzo della Provincia sulla frana e su quella di Pusignara per arrivare alla conclusione degli interventi quanto prima in modo da assicurare la messa in sicurezza definitiva dei versanti”.