Prato, nuovi bus ibridi per un trasporto green

PRATO – Una ventata di modernità e sostenibilità investe il trasporto pubblico urbano di Prato. Ben 11 nuovi autobus ibridi urbani sono ora in servizio per la linea 2+. Questa linea è una delle arterie principali del trasporto cittadino ed è destinata a vedere una rivoluzione nell’esperienza di viaggio.

Questi nuovi mezzi promettono maggiore comfort e un impatto ambientale significativamente ridotto. Sono stati resi possibili grazie a un importante finanziamento ottenuto attraverso il Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (Psnms), con il supporto fondamentale della Regione Toscana. I fondi Psnms sono specificamente indirizzati a quelle aree, come Prato, che presentano elevati tassi di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto. L’obiettivo primario di questo investimento è chiaro: migliorare concretamente la qualità dell’aria e la salubrità dell’ambiente urbano ed extraurbano.

Dopo essere stati sottoposti ai consueti test e alle operazioni di allestimento finale nel deposito di Lazzeretto, i nuovi autobus ibridi sono ora una realtà sulle strade pratesi. Questi mezzi sono arrivati nelle scorse settimane. Per i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico locale, l’introduzione di questi mezzi sulla linea 2+ rappresenta un ammodernamento completo del servizio. La linea 2+ è infatti una delle tratte più frequentate.

Grazie a questo significativo investimento, i mezzi più datati e inquinanti che operavano sulla linea vanno in pensione. Il risultato è un beneficio tangibile per l’ambiente e un maggiore comfort per i passeggeri.

L’arrivo di questi 11 nuovi autobus rappresenta un passo avanti importante per Prato verso una mobilità urbana sempre più sostenibile ed efficiente. In questo modo si risponde concretamente alle esigenze dei cittadini e all’imperativo di tutelare la qualità dell’aria.

Come ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli: “Siamo impegnati con Autolinee Toscane a svolgere un’azione complessiva di rinnovamento della flotta con mezzi sempre più efficienti avendo cura di garantire nei centri storici mezzi silenziosi e non inquinanti. L’arrivo di questi nuovi 11 bus ibridi a Prato è un ulteriore passo lungo la strada che la Regione ha intrapreso verso una mobilità sempre più efficiente e sostenibile, che ci aiuti ad avere centri abitati meno inquinati. Ed i finanziamenti europei aiutano a sostenere le nostre scelte politiche. Il nostro Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità assegna massima priorità al criterio di riduzione dell’impatto ambientale ed energetico nonché alla sicurezza collegata all’età massima ammissibile per i veicoli destinati al servizio pubblico. Questo garantisce l’adozione delle tecnologie più innovative disponibili a tutela dell’ambiente, dell’accessibilità delle persone a ridotta capacità motoria, al telecontrollo delle flotte ed alla rilevazione dei fattori di consumo, confort a bordo e utenza trasportata”.