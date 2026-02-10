12.5 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Booking.com incorona Montepulciano: il borgo toscano nella selezione globale delle città più accoglienti

Il portale di viaggi inserisce la perla della Valdichiana tra le mete top al mondo. Unico centro del Belpaese in una lista esclusiva basata su opinioni verificate

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Vino Nobile Montepulciano, nasce Pieve. In commercio nel 2025
Vino Nobile Montepulciano, nasce Pieve. In commercio nel 2025
1 ' di lettura

MONTEPULCIANO – C’è un solo nome italiano nella lista delle destinazioni più accoglienti del pianeta per il 2026, ed è quello di Montepulciano. Il borgo toscano, gioiello della Valdichiana, ha ottenuto un riconoscimento di prestigio globale nell’ambito della 14esima edizione dei Traveller Review Awards di Booking.com.

Non si tratta di una semplice classifica, ma di una selezione esclusiva basata su oltre 370 milioni di recensioni verificate. I viaggiatori di tutto il mondo hanno premiato la capacità della città di offrire un’esperienza fatta di cura dei dettagli e calore umano, proiettando Montepulciano in un ristretto club internazionale che comprende mete esotiche come Magong (Taiwan), San Martín de los Andes (Argentina), la namibiana Swakopmund e la giapponese Takayama.

Se Montepulciano brilla come singola destinazione, l’Italia intera festeggia un record consolidato: per il nono anno consecutivo, il Belpaese è leader mondiale per numero di strutture premiate. Con ben 214.666 partner insigniti del riconoscimento, l’Italia stacca nettamente Francia e Spagna, confermandosi punto di riferimento assoluto per l’affidabilità dell’esperienza turistica. Analizzando i dati del 2026, emerge come gli appartamenti restino la tipologia di alloggio più apprezzata, ma si registra un boom significativo (+15%) per ville e campeggi, segno di una domanda sempre più orientata verso il contatto con il territorio e la natura.

Per il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, l’inserimento nella lista globale è un onore che va condiviso con gli operatori locali. “È un risultato autentico perché nasce dalle opinioni dirette dei viaggiatori”, ha commentato il primo cittadino, collegando questo successo al percorso di sostenibilità intrapreso dal comune, già certificato secondo lo standard internazionale GSTC. Anche Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com, ha sottolineato il valore “umano” del premio: “L’ospitalità è fatta di persone prima che di luoghi. Montepulciano dimostra come il modello di accoglienza italiano sappia lasciare un segno profondo”.

Per entrare in questa élite dell’ospitalità, le destinazioni sono state selezionate in base alla percentuale di strutture premiate rispetto al totale. I criteri erano severi: per ottenere l’award, le strutture dovevano mantenere un punteggio medio di almeno 8 su 10. Un filtro che ha premiato la qualità costante e che oggi vede la bandiera di Montepulciano sventolare accanto a quella di città del Regno Unito, Stati Uniti, Brasile, Australia e Lituania.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.3 °
11 °
67 %
1.5kmh
40 %
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1538)ultimora (1355)sport (82)Eurofocus (59)demografica (42)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati