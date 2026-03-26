Anziani non autosufficienti in Toscana, cresce il bisogno

FIRENZE – Gli anziani non autosufficienti in Toscana saranno al centro di un incontro in programma venerdì 27 marzo a Firenze, promosso dalla Fnp-Cisl Toscana presso l’auditorium della Cisl Toscana. L’iniziativa riunirà esperti, istituzioni e rappresentanti del settore per affrontare un tema sempre più rilevante per il territorio.

In Toscana gli anziani non autosufficienti rappresentano una quota crescente della popolazione, con bisogni assistenziali in aumento e un impatto diretto sulle famiglie. Secondo i dati dell’ARS Toscana, sono oggi circa 85.600 gli over 65 non autosufficienti: di questi, circa 14mila sono accolti nelle RSA, mentre oltre 70mila restano a carico dei nuclei familiari.

Il peso dell’assistenza grava in gran parte sulle famiglie, che si trovano a gestire situazioni complesse dal punto di vista organizzativo, economico ed emotivo. Nonostante la presenza di un sistema pubblico di presa in carico che negli anni si è rafforzato, il fabbisogno continua a crescere e mette sotto pressione l’intero sistema sociale.

Le prospettive demografiche confermano questo trend. Sempre secondo l’ARS Toscana, entro il 2055 gli over 65 rappresenteranno il 34,2% della popolazione regionale, mentre gli over 85 arriveranno all’8,4%. Un quadro che si inserisce in una realtà caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti, con una media di poco più di due componenti.

Durante l’incontro sarà presentata una ricerca condotta su un campione di oltre 300 anziani non autosufficienti residenti in Toscana. Lo studio analizza i bisogni di assistenza, i percorsi attivati e i costi sostenuti, mettendo a confronto i dati attuali con quelli di una rilevazione analoga effettuata dieci anni fa.

Tra i partecipanti figurano rappresentanti dell’Università di Firenze, della Regione Toscana e delle Società della salute, oltre a esponenti del mondo sindacale e istituzionale. L’obiettivo è offrire una lettura aggiornata del fenomeno e individuare possibili strategie per rafforzare il sistema di assistenza.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto su un tema destinato a incidere sempre di più sulla tenuta sociale ed economica della regione. Gli anziani non autosufficienti Toscana pongono infatti una sfida complessa che richiede interventi coordinati e risposte strutturate nel lungo periodo.