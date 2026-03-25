Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistra

FIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase conclusiva. Il Comune di Firenze ha avviato le procedure per completare il recupero del prospetto esterno e delle coperture dell’edificio, dando continuità agli interventi già eseguiti nel 2018.

Il cantiere, della durata prevista di 365 giorni, interesserà la facciata sinistra dell’immobile, che presenta attualmente evidenti segni di degrado: esfoliazione degli intonaci e distacchi di elementi decorativi in pietra. Nel precedente lotto di lavori era stata invece riqualificata la porzione destra dell’edificio.

Gli interventi previsti comprendono il rifacimento e la tinteggiatura degli intonaci, il risanamento e l’impermeabilizzazione della copertura, il trattamento conservativo degli elementi lapidei, il restauro degli infissi e delle persiane.

Sarà inoltre eseguito il ripristino dei controsoffitti dell’ultimo piano, danneggiati da infiltrazioni meteoriche: un intervento considerato prioritario per garantire le condizioni di sicurezza antincendio dell’intero archivio.

L’investimento complessivo per questo lotto supera i 250.000 euro, a conferma dell’attenzione riservata dall’amministrazione comunale alla tutela del proprio patrimonio architettonico.