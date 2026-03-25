14.8 C
Firenze
mercoledì 25 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistra

Il Comune di Firenze avvia il secondo lotto di interventi sull'edificio di via dell'Oriuolo, sede dell'Archivio Storico comunale: investimento da 250mila euro

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Palazzo Bastogi Firenze restauro
Palazzo Bastogi Firenze restauro, Crediti: pagina FB Comune di Firenze
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase conclusiva. Il Comune di Firenze ha avviato le procedure per completare il recupero del prospetto esterno e delle coperture dell’edificio, dando continuità agli interventi già eseguiti nel 2018.

Il cantiere, della durata prevista di 365 giorni, interesserà la facciata sinistra dell’immobile, che presenta attualmente evidenti segni di degrado: esfoliazione degli intonaci e distacchi di elementi decorativi in pietra. Nel precedente lotto di lavori era stata invece riqualificata la porzione destra dell’edificio.

Gli interventi previsti comprendono il rifacimento e la tinteggiatura degli intonaci, il risanamento e l’impermeabilizzazione della copertura, il trattamento conservativo degli elementi lapidei, il restauro degli infissi e delle persiane.

Sarà inoltre eseguito il ripristino dei controsoffitti dell’ultimo piano, danneggiati da infiltrazioni meteoriche: un intervento considerato prioritario per garantire le condizioni di sicurezza antincendio dell’intero archivio.

L’investimento complessivo per questo lotto supera i 250.000 euro, a conferma dell’attenzione riservata dall’amministrazione comunale alla tutela del proprio patrimonio architettonico.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.8 ° C
16.1 °
13.7 °
67 %
2.2kmh
20 %
Mer
17 °
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1201)ultimora (1020)sport (88)Eurofocus (53)demografica (40)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati