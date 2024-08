Monte dei Paschi di Siena, primo semestre dell’anno con un utile di 1,16 milioni di euro

I ricavi del secondo trimestre 2024 risultano in aumento rispetto al trimestre precedente (+0,5%) grazie alla positiva dinamica registrata dalle commissioni nette e dagli altri ricavi della gestione finanziaria e alla sostanziale tenuta del margine di interesse.

Il margine di interesse al 30 giugno è risultato pari a 1,172 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 (+8,3%, pari a 89,4 milioni di euro). La crescita è stata guidata prevalentemente dal maggior contributo dei rapporti con banche centrali, dei derivati di copertura e del portafoglio titoli. In particolare, nei rapporti con banche centrali, al 30 giugno 2024 è stato contabilizzato un beneficio netto pari a 67 milioni di euro, rispetto al costo netto di 60 milioni di euro del corrispondente periodo del 2023. Tale andamento riflette, tra le altre cose, la dinamica della posizione netta verso Bce, passata da un saldo medio passivo pari a 3,2 miliardi di euro al 30 giugno 2023 ad un saldo medio attivo pari a 4,2 miliardi di euro al 30 giugno 2024. Le positive dinamiche sopra citate sono state in parte bilanciate dal maggior costo delle emissioni obbligazionarie, principalmente a seguito del rinnovato ricorso al mercato istituzionale, e, nei rapporti con la clientela, dall’aumento del costo del funding commerciale, che riflette sia i maggiori volumi di raccolta, sia livelli di tasso più elevati.

Il margine di interesse del secondo trimestre 2024 risulta sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente (-0,3%, pari a -1,8 milioni di euro) prevalentemente per la flessione del contributo dei rapporti con clientela, dovuta soprattutto alla crescita dei volumi e dei tassi della raccolta, i maggiori interessi passivi su titoli in circolazione conseguenti all’emissione di un senior istituzionale a marzo e di un covered bond ad aprile e l’andamento positivo dei rapporti con banche centrali e dei portafogli di negoziazione. In particolare, nei rapporti con banche centrali, il beneficio netto è passato da 21 milioni di euro del primo trimestre 2024 a 45 milioni di euro del secondo trimestre 2024. Tale dinamica riflette, tra le altre cose, l’evoluzione dei saldi attivi medi verso Bce, passati da 2,7 miliardi di euro del primo trimestre 2024 a 5,6 miliardi di euro del secondo trimestre 2024.

Le commissioni nette al 30 giugno 2024, pari a 736 milioni di euro, evidenziano una crescita rispetto a quelle consuntivate nello stesso periodo dell’anno precedente (+9,8%). Il positivo andamento è riconducibile soprattutto alle attività di gestione/intermediazione e consulenza (+20,0%, pari a +60,4 milioni di euro) e, in misura minore, all’attività bancaria commerciale (+1,5%, pari a +5,4 milioni di euro). Nel dettaglio, nella prima area commissionale è aumentato l’apporto della distribuzione e gestione portafogli (+31,3%, pari a 55,6 milioni di euro) e dei prodotti assicurativi (+7,5%, pari a 7,5 milioni di euro). Nell’area bancaria commerciale hanno agito in positivo le commissioni su garanzie (+16,3 milioni di euro) e le altre commissioni nette (+6,6 milioni di euro) in parte bilanciate da minori commissioni su conti correnti (-13,7 milioni di euro) in relazione alla riduzione da parte della Banca delle spese di tenuta conto applicate alla clientela.

Il risultato del secondo trimestre dell’esercizio 2024 è superiore rispetto al trimestre precedente (+1,4%), grazie all’effetto combinato di maggiori proventi registrati sull’attività bancaria commerciale (+5,7%, pari a 10,3 mln di euro) e di riduzione delle commissioni per attività di gestione/intermediazione e consulenza (-2,8%, pari a -5,1 mln di euro) che hanno risentito della minore operatività di collocamento di titoli di stato.