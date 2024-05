Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo in Toscana, rischio idrogeologico e temporali forti.

Allerta meteo in Toscana, la sala regionale Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti in tutta la Toscana a partire dalle 14 di lunedì 20 maggio. A comunicarlo via social nella tarda mattinata di lunedì 20 maggio Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Allerta maltempo con codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali forti in tutta la Toscana a partire dalle ore 14 di lunedì 20 maggio fino alle 9 di martedì 21 maggio. Sono previste precipitazioni in gran parte della Toscana, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate.

Allerta gialla per vento dalle ore 12 di martedì 21 maggio fino alle ore 22 di martedì 21 maggio in Alto Mugello.

Il Comune di Livorno comunica oltre a mari con moto ondoso in aumento che “fino alla cessazione del codice giallo, rimarrà chiuso al traffico il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione”. Rende altresì noto che “rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull’Ugione”.

Per quanto concerne rischi e norme di comportamento, la Regione Toscana rende noto, tra l’altro.

“Quando piove molto o si scatenano temporali di forte intensità si possono manifestare:

– Rischi idraulici: allagamenti e alluvioni in genere dovuti all’incapacità di smaltire l’acqua caduta da parte di fognature e piccoli corsi d’acqua o dai corsi d’acqua più importanti, come torrenti e fiumi.

– Rischi idrogeologici: frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia, colate di fango, ecc., possono creare condizioni di pericolo per strade, ferrovie e anche abitazioni.Seguire semplici norme di auto protezione e tenersi aggiornati sull’evoluzione degli eventi aiuta a scongiurare situazioni di pericolo”.