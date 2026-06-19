Ancora caldo africano, bollino rosso per il weekend in Toscana

FIRENZE – La fiammata africana non concede tregua e l’allerta meteo sale al livello massimo. In Toscana scatterà infatti il codice rosso per ondata di calore nelle giornate di domani (20 giugno) e dopodomani, domenica.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai canali social del presidente della Regione Eugenio Giani, che ha tracciato un quadro meteorologico decisamente preoccupante per tutto il fine settimana.

I segnali di questa eccezionale ondata di caldo torrido si sono fatti sentire pesantemente già nella giornata di oggi. La colonnina di mercurio ha fatto registrare picchi da record in diverse zone del territorio regionale: la palma della località più rovente spetta alla Maremma, con ben 39 gradi rilevati a Scansano, in provincia di Grosseto, mentre a Firenze il termometro si è fermato a un soffio, toccando la quota di 37 gradi all’ombra. Numeri che testimoniano la severità di un’estate entrata decisamente in una fase critica per la tenuta fisica della popolazione.

Di fronte a uno scenario di questo tipo, la macchina dei soccorsi e della prevenzione si è attivata immediatamente per arginare i rischi legati ai malori da calore. “È già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità”, ha rassicurato il governatore toscano, sottolineando lo sforzo delle aziende sanitarie e dei presìdi locali. Da parte delle autorità resta fermo l’appello alla cittadinanza a mantenere la massima attenzione e prudenza, evitando l’esposizione al sole e i comportamenti a rischio, in particolar modo per i soggetti più fragili e anziani, durante le ore centrali e più calde della giornata.