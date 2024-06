Getting your Trinity Audio player ready...

Corriere scomparso sull’Amiata: due persone fermate.

Corriere scomparso sull’Amiata, due persone sono state fermate per la scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, 40 anni, residente ad Abbadia San Salvatore, Siena, di cui non si hanno più notizie dal 22 maggio scorso. Del Rio stava trasportando borse di lusso, valore mezzo milione.

I due fermati sono un uomo di origine albanese, 33 anni, fermato all’aeroporto di Ciampino, mentre stava per imbarcarsi su un volo in partenza per Tirana. E un uomo cittadino turco, 42 anni, fermato ad Arcidosso, provincia di Grosseto.

I reati contestati a entrambi sono rapina e danneggiamento a seguito di incendio del camion guidato da Nicolas Matias Del Rio, ritrovato bruciato il 24 maggio a Roccaòbegna, in Maremma.

Le scatole, una quarantina, che contenevano le borse di lusso sono state ritrovate a circa un chilometro di distanza dal furgone Fiat Daily su cui Del Rio viaggiava.

Sono ricercati altri componenti della banda, che avrebbe svaligiato il camion del corriere scomparso. Il carico trasportato da Del Rio era composto da borse prodotte da pelletterie del polo della moda di lusso sull’Amiata, valore mezzo milione di euro.

Secondo l’ipotesi i due fermati degli inquirenti farebbero parte di un’organizzazione non nuova a colpi del genere. A coordinare le indagini la Procura di Grosseto con il pm Giovanni De Marco. Martedì 18 giugno è stata fissata l’udienza di convalida del fermo.

Nicolas Matias Del Rio era stato visto l’ultima volta a Castel del piano, Grosseto, mentre stava facendo una consegna.

L’ultimo contatto era stato il titolare della ditta per cui Del Rio lavorava per dire che uomini sconosciuti si erano presentati come dirigenti di un’altra azienda chiedendogli se poteva fare per loro una piccola consegna.

Il datore di lavoro dell’autista scomparso avrebbe dato il suo assenso. In seguito però si è ricordato che l’azienda citata nella telefonata era chiusa da oltre un anno. Avrebbe richiamato Del Rio per chiedere chiarimenti ma il telefonino da allora è sempre stato spento