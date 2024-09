Primo giorno di scuola in Toscana, 450mila studenti tra i banchi.

Per altre e altri, di tutte le età, sarà un nuovo inizio in una nuova scuola o un rientro, un passo fondamentale in più nel loro percorso di crescita.

È una giornata speciale, un’emozione che, se ci penso, riesco ancora a sentire. A tutte e tutti voi voglio mandare gli auguri di buon anno scolastico e dirvi: seguite le vostre inclinazioni, studiate con passione, non lasciate mai che qualcuno vi dica “questo non fa per te”, lo dico soprattutto alle ragazze. Ci potranno essere inciampi e cadute in questo percorso, ma non sono fallimenti definitivi, si deve rialzarsi e, se necessario, poter cambiare anche strada. La scuola ha il dovere di aiutarvi, sostenervi.