Scuola in Toscana, l’esercito dei precari. La protesta

A pochi giorni dal suono della campanella presidio di protesta a Firenze davanti all’ufficio scolastico regionale.

Flc Cgil con segretario generale Pasquale Cuomo: “In Toscana ci sono circa 1.500 docenti che, pur avendo regolarmente vinto un concorso pubblico, rischiano di non vedersi riconosciuto il diritto a ricoprire l’incarico a tempo indeterminato. E’ l’effetto della decisione del governo di “congelare” l’immissione in ruolo (con fondi propri) degli idonei vincitori del concorso 2020, e riservare invece una quota di posti per l’anno 2024/25 ai futuri vincitori del concorso finanziato dal Pnrr (con fondi UE). Per questo a Firenze si è svolto un presidio di protesta. Una decisione che lede i diritti acquisiti e contro cui ricorreremo in tutte le sedi”.

Uil Scuola Rua Toscana: “L’anno scolastico in Toscana si avvia all’insegna del precariato evidenziando un aumento di questa criticità. Un esercito di precari che supera i 10.000 docenti e 2500 ATA.

Le procedure per le immissioni in ruolo hanno messo in luce numerose criticità, a partire da un numero di posti autorizzati dal Ministero inferiore alle reali esigenze. In presenza di numerosi docenti che hanno superato le prove concorsuali, sia degli ultimi concorsi, che del concorso 2020 e precedenti (anche riservati) tantissimi sono i posti che resteranno vacanti”.

Ecco i numeri rendicontati da Uil Toscana.

“Docenti. Posti disponibili in organico di diritto per le immissioni in ruolo in Toscana 3.549. Posti autorizzati dal MIM 2.367, dei quali utilizzati 2.196 e 171 accantonati per le immissioni entro dicembre. Quindi 1353 posti – più qualche decina derivanti da mancate presa di servizio o rifiuto della nomina – saranno coperti con supplenza annuale.

Vi saranno poi vari posti al momento non ancora quantificabili assegnati a supplenze al 30 giugno sia per posti interi, che per spezzoni orari. Per questi siamo in attesa degli esiti delle assegnazioni provvisorie.

Deroghe sostegno 8405 posti assegnabili al 30 giugno. Le deroghe dovrebbero essere un provvedimento eccezionale e non strutturale come sta invece accadendo.

Quindi quest’anno in Toscana saranno assegnati oltre 10mila posti a docenti precari.

Il quadro mostra come, rispetto agli anni passati e nonostante i numerosi concorsi, si sia ridotto il numero degli immessi in ruolo. Nel 2023/24 le immissioni in ruolo furono circa 4.100, nel 2022-23 le assunzioni autorizzate furono quasi 6.400 delle quali quelle assunzioni andate a buon fine furono circa 4.000″.

“Situazione ancora più critica per il personale ATA con 2298 posti liberi fra organico di diritto e deroghe. In organico di diritto posti disponibili 1927 assunzioni 641 (posti rimasti liberi 1286)

Assistenti amministrativi: su 403 posti disponibili autorizzati solo 139 (posti rimasti liberi 264)

Assistenti tecnici: su 205 posti disponibili solo 39 assunzioni (posti rimasti liberi 166)

Collaboratori scolastici: su 1.319 posti disponibili solo 463 assunzioni (posti rimasti liberi 856)

Deroghe ATA totale 1012 posti al 30 giugno

Assistenti amministrativi 123 posti (30 giugno)

Assistenti tecnici 92 posti (30 giugno)

Collaboratori scolastici 797 posti (30 giugno)”.

Poi Uil: “La scuola non può essere gestita con la precarietà. La stima è che a settembre circa il 25% delle cattedre sarà occupato da docenti precari, con inevitabili ripercussioni sulla continuità didattica. La Toscana si appresta quindi ad affrontare un nuovo anno scolastico con diverse incognite sul fronte del personale scolastico”.