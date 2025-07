Inizia Amazon Prime Day 2025: quattro giorni di super sconti

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato, e quest’anno Amazon ha deciso di fare le cose in grande. L’evento dedicato agli abbonati Prime dura ben quattro giorni, dall’8 all’11 luglio, con centinaia di offerte a tempo limitato su prodotti di ogni categoria.

A differenza degli anni scorsi, dove la durata si limitava a 48 ore, il colosso dell’e-commerce ha esteso l’iniziativa a 96 ore, offrendo ogni giorno nuovi “Big Deals”, ovvero promozioni giornaliere selezionate con scorte limitate. Tra i marchi protagonisti figurano Samsung, Sony, Garmin, Apple, Levi’s, Nespresso e tantissimi altri.

In primo piano come sempre l’elettronica, con forti ribassi su cuffie, smartwatch, tablet, dispositivi Alexa e televisori. Ma non mancano gli sconti su piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, cosmetici, moda, giocattoli e persino prodotti alimentari.

Per accedere alle offerte, è necessario avere un abbonamento Amazon Prime, attivabile anche in prova gratuita per 30 giorni. Chi è già cliente può approfittare anche delle promozioni early access, partite nei giorni scorsi, molte delle quali hanno toccato i prezzi più bassi dell’anno.

Nel tentativo di intercettare l’ondata di acquisti prevista, anche alcuni concorrenti, come eBay, Mediaworld, Unieuro e altri store online, stanno lanciando grandi offerte parallele.