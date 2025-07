Vacanze in auto: il conto salato delle aree di servizio pesa sul budget estivo

Getting your Trinity Audio player ready...

Con l’arrivo delle vacanze estive, milioni di italiani si mettono in viaggio lungo i circa 7.000 chilometri della rete autostradale, facendo tappa in una delle quasi 400 aree di servizio presenti sul territorio. Sempre più spesso, l’auto viene preferita all’aereo, complice l’impennata dei costi dei voli e dei servizi accessori. Tuttavia, anche una semplice sosta in autogrill può trasformarsi in un’esperienza costosa, incidendo in modo significativo sulle spese della vacanza.

Un’indagine condotta in 16 aree di servizio nei pressi di Milano, Roma, Napoli e Venezia ha messo in luce una realtà ben nota a chi viaggia: mangiare e bere in autostrada costa ancora troppo, con prezzi che superano di gran lunga quelli praticati nei bar e supermercati cittadini.

Colazioni e snack: rincari evidenti anche sui generi di prima necessità

Lo studio di Altroconsumo ha monitorato i costi di colazioni, snack, bevande e pasti veloci, confrontandoli con i listini del 2024 e con quelli praticati fuori dall’ambiente autostradale. Nonostante qualche lieve miglioramento rispetto all’anno precedente, il dato generale resta chiaro: fare una pausa in autostrada è ancora un lusso.

L’acqua, bene indispensabile, può arrivare a costare fino a 3,20 euro al litro, circa cinque volte in più rispetto al prezzo medio al supermercato. Un semplice panino può superare gli 8 euro, mentre anche il costo di brioche e caffè ha subito aumenti sensibili, rendendo proibitiva persino una colazione veloce.

Un’analisi su larga scala: prezzi sotto la lente

L’indagine ha interessato 16 aree di servizio di diverse insegne, scelte per la loro posizione strategica lungo le principali direttrici del traffico turistico. La rilevazione si è concentrata su prodotti comuni come acqua, caffè, snack, panini e ha confrontato i prezzi con quelli di esercizi commerciali urbani.

Il confronto con i dati del 2024 ha permesso di individuare le categorie di prodotti più colpite dagli aumenti e, in alcuni casi, leggere diminuzioni. In generale, però, il trend è ancora in salita, specialmente per chi viaggia in famiglia e si trova a effettuare più soste durante il tragitto.

Anche gli snack confezionati fanno lievitare la spesa

Non sono soltanto i prodotti preparati sul momento a far salire il conto. Anche le confezioni di patatine, cioccolato, bibite gassate e succhi di frutta – spesso acquistate per praticità – presentano prezzi maggiorati rispetto ai negozi di prossimità o alla grande distribuzione. Così, anche un semplice spuntino può pesare sul portafoglio, trasformando ogni acquisto in una scelta economicamente gravosa.

L’autogrill come spesa imprevista nel budget vacanze

Il cosiddetto caro autogrill rappresenta ormai una voce non trascurabile nelle spese estive. Per una famiglia media in viaggio, le soste per ristoro possono comportare un esborso di diverse decine di euro, riducendo le risorse disponibili per attività ricreative o per il soggiorno stesso.

Questa situazione riapre il dibattito su trasparenza dei prezzi e reale concorrenza all’interno delle aree di servizio. Se è vero che i costi di gestione in autostrada sono superiori (tra affitti, utenze e personale), le differenze rispetto ai prezzi cittadini risultano spesso eccessive e poco giustificabili.

Per i tanti italiani che scelgono l’auto per le vacanze, la possibilità di effettuare una pausa senza dover fare i conti con prezzi esorbitanti resta, per ora, un miraggio. L’auspicio è che indagini più frequenti e una maggiore attenzione istituzionale portino a una revisione dei listini, rendendo le aree di sosta luoghi più equi e accessibili per tutti.