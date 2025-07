Il toscano Nico Gronchi presidente nazionale di Confesercenti

Parallelamente all’attività d’impresa, Gronchi porta avanti un ruolo attivo nel mondo associativo. Nel 1998, a 25 anni, è diventato presidente della Confesercenti di Certaldo. Successivamente guida l’area Empolese Valdelsa e, nel 2007, Confesercenti Firenze. Nel corso degli anni seguenti ricopre numerosi incarichi in rappresentanza dell’associazione, tra cui quelli nel Consiglio della Camera di commercio e in Firenze Fiera Spa. Crea a Firenze la Fondazione Sviluppo Urbano, di cui è presidente dal 2015 al 2017. Sempre nel 2015 diventa presidente di Confesercenti Toscana e dal 2017 di Italia Comfidi, la società consortile per il credito alle pmi promossa da Confesercenti. In qualità di vicepresidente vicario, incarico assunto nel 2021, Gronchi subentra come presidente nazionale di Confesercenti fino all’assemblea elettiva che si terrà nel 2026.

Soddisfatto il presidente Eugenio Giani. “A Nico – ha detto -, che conosco personalmente, vanno i miei più sinceri complimenti per questo nuovo importante ruolo. La sua esperienza, maturata sia alla guida della propria azienda ma anche nei vari incarichi ricoperti fin da giovane, lo aiuteranno ad interpretare al meglio le esigenze delle imprese del terziario, in un momento delicato di trasformazione del modello economico e di ripresa post-pandemica. Auguro a Gronchi un buon lavoro, convinto che con le sue capacità contribuirà a rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo delle imprese, valorizzando il ruolo fondamentale delle piccole e medie attività commerciali”.

Congratulazioni anche dall’assessore a economia e turismo Leonardo Marras. “Sono legato a Nico da un rapporto di sincera stima e amicizia e vorrei complimentarmi per il nuovo incarico alla guida nazionale di Confesercenti. Una scelta di competenza e visione, maturata attraverso anni di impegno e conoscenza profonda del tessuto produttivo. A lui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio le esigenze delle Pmi italiane in una fase complessa ma anche ricca di opportunità”.