Pisa, turismo in forte crescita nei primi mesi del 2025

PISA – La città della Torre Pendente conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama turistico italiano. I dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 evidenziano una crescita solida e costante del settore turistico a Pisa, con ottime premesse per una stagione estiva da record. Le stime provvisorie del Centro Studi Turistici di Firenze, commissionate dal Comune, segnalano un aumento significativo degli arrivi, dei pernottamenti e dell’utilizzo dei servizi di informazione turistica.

Turismo in espansione: numeri e tendenze

Nel periodo gennaio–maggio 2025, il territorio comunale ha registrato un +6,6% negli arrivi e un +4,7% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. Spicca il dato relativo agli uffici turistici, che hanno visto un incremento del +47,5% nell’affluenza, segnale di una domanda crescente e di un rinnovato interesse per l’offerta cittadina.

Alla base di questa espansione vi è soprattutto l’aumento dei flussi turistici dall’estero, a cui si affianca la buona tenuta del turismo nazionale. Il trend è confermato anche da indicatori secondari, come il +19,3% nei permessi rilasciati ai bus turistici e il +9,4% nei passeggeri del People Mover, che collega l’aeroporto al centro città. Quest’ultimo dato riflette l’incremento generale del traffico aereo nello scalo pisano. Anche l’offerta ricettiva cresce: gli “affitti attivi” su Airbnb e Vrbo sono aumentati dello +0,7%, segnale di un sistema ricettivo in espansione.

Pisa piace sempre di più: l’opinione dei visitatori

Non solo numeri: anche la soddisfazione dei turisti è in aumento. Il cosiddetto sentiment medio dei visitatori, nel primo trimestre del 2025, ha raggiunto 4,5 su 5, con un miglioramento del +2,9% rispetto al 2024. A trainare la soddisfazione sono stati in particolare:

Ristoranti e locali: valutati 4,6 su 5 (+4,1%)

Strutture ricettive: 4,3 su 5 (+1,7%)

Attrazioni turistiche: confermano l’alto livello con 4,7 su 5 (+0,6%)

L’indice NPS (Net Promoter Score), che misura la propensione a consigliare la destinazione, ha raggiunto 83 punti su 100, con un aumento del +10,8% rispetto al 2024, evidenziando non solo un alto gradimento, ma anche una crescente propensione alla promozione spontanea della città da parte dei turisti stessi.

Le parole dell’assessore Pesciatini

“Anche nel 2025, si conferma la crescita già osservata nel 2024,” ha dichiarato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, sottolineando l’importanza di un monitoraggio continuo dei dati per garantire una programmazione turistica efficace. Tra gli strumenti chiave, l’assessore ha citato: il piano di sviluppo turistico; la recente costituzione della Dmo (Destination Management Organization); l’impiego di tecnologie digitali; l’avvio dell’osservatorio turistico di destinazione, frutto del lavoro degli uffici comunali

Pesciatini ha inoltre evidenziato l’ottimo feedback dei visitatori e l’attrattività crescente di Pisa sui mercati internazionali, a conferma dell’efficacia delle strategie promozionali attuate.

Dati dettagliati e previsioni estive

Secondo le rilevazioni, nei primi cinque mesi del 2025 si sono registrati:

361mila arrivi (+6,6%)

737mila presenze (+4,7%)

Oltre 22mila turisti e 33mila pernottamenti in più rispetto al 2024

Permanenza media di 2,0 notti, leggermente in calo rispetto alle 2,1 del 2024

I mesi più positivi sono stati gennaio (+12%) e aprile (+10%), seguiti da febbraio (+5%) e maggio (+2%). Il calo di marzo (-3%) è da attribuire al diverso posizionamento della Pasqua rispetto all’anno precedente. La domanda estera ha rappresentato il 58,4% delle presenze, mentre quella italiana il restante 41,6%.

Anche le strutture ricettive hanno beneficiato del trend positivo:

Alberghi: +12.000 presenze (+3,4%)

Extralberghiero: +22.000 presenze (+6%), con una quota del 51,9% delle presenze totali

Estate 2025: le previsioni sono rosee

Le prenotazioni già registrate indicano una crescita del +4% per i mesi di luglio e agosto. A giugno, il tasso di occupazione camere ha raggiunto l’89,3% (+1,7% sul 2024). Per luglio e agosto si registra già un 53,2% di occupazione (+3,9% sullo stesso periodo dell’anno scorso).

Un ulteriore impulso arriverà dai circa 78.000 crocieristi attesi, con 82 attracchi a Livorno e 57 tra La Spezia, Marina di Carrara e Lerici.

Questi dati si innestano su un 2024 già molto positivo, con quasi un milione di arrivi (984.572, +9,9%) e oltre 2,1 milioni di presenze (2.189.112, +7,6%), confermando Pisa come una delle destinazioni turistiche più dinamiche e attrattive d’Italia.