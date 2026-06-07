Un accordo per azzerare il digital divide nella Toscana diffusa fra Regione e ministero

FIRENZE – Abbattere definitivamente il digital-divide e garantire il diritto alla connettività anche nei territori geograficamente più svantaggiati. É questo l’obiettivo del Memorandum d’intesa siglato dal ministro delle imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso e dal pesidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che dà ufficialmente il via all’attuazione del Progetto pilota per il miglioramento della connettività radiomobile nei territori della Toscana diffusa. Il Memorandum è stato sottoscritto in occasione della seconda giornata di Toscana Futuro Digitale, evento della Regione Toscana in programma a Firenze.

“Compiamo un passo importante per il futuro digitale della Toscana e del nostro paese – ha dichiarato il ministro Urso – La firma del memorandum d’intesa rappresenta una scelta strategica con cui rafforziamo la collaborazione tra istituzioni per realizzare infrastrutture pubbliche a supporto degli operatori di telecomunicazioni nelle aree ancora prive di adeguata copertura. Il nostro obiettivo è chiaro: ridurre i divari territoriali e rafforzare la presenza delle reti fisse e mobili a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione”.

“Questa intesa fa da apertura ad una serie di iniziative che ci vedranno collaborare con il ministero su vari fronti per garantire effettivamente il diritto alla connettività di cittadini e imprese nella Toscana diffusa – ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno e siamo disposti a continuare a stanziare nostre risorse. Abbiamo già avviato il piano di lavoro dei prossimi anni e ricevuto riscontri importanti dai Comuni toscani: 12 enti hanno dato la loro disponibilità ad ospitare sui loro territori 26 tralicci e 3 di questi comuni sono già coinvolti in due progetti pilota dove i lavori sono in corso”.

“In questa occasione – ha concluso il presidente Giani – rinnovo agli operatori di telecomunicazioni l’invito a fare la propria parte, non guardando soltanto al profitto e ai propri investimenti ma anche alla tutela di diritti fondamentali per la popolazione e le imprese”.

L’accordo, della durata di cinque anni, sancisce una collaborazione strategica per intervenire sulle aree colpite da totale assenza o inadeguatezza del segnale radiomobile. La strategia prevede la realizzazione di infrastrutture passive pubbliche (come i tralicci), finanziate da Regione Toscana, da mettere successivamente a disposizione degli Operatori radiomobili nelle aree cosiddette a “fallimento di mercato”, dove i privati non avrebbero convenienza a investire autonomamente.

La collaborazione prenderà forma attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni operative che vedranno il coinvolgimento diretto di Infratel Italia, la società in-house del ministero.

L’iniziativa si inserisce in un percorso normativo e istituzionale intrapreso dalla Regione, formalizzato con la proposta di modifica dello Statuto Regionale per introdurre il diritto alla connettività su tutto il territorio toscano come pilastro della cittadinanza digitale. Il potenziamento della rete cellulare risponde a precise necessità di coesione sociale e soprattutto di sicurezza nelle aree remote, e sarà fondamentale per l’efficienza dei servizi di soccorso.

Con il memorandum Regione Toscana ed il Mimit si propongono inoltre di ampliare la collaborazione attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto permanente aperto anche agli stakeholder del settore, volto a individuare congiuntamente ulteriori iniziative di collaborazione e progettuali per massimizzare i livelli di copertura delle reti sia fisse che mobili a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione nonché dei servizi di pronto intervento e soccorso territoriale.