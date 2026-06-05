Aeroporti in Toscana da record: superato il milione di passeggeri

FIRENZE – Il Sistema Aeroportuale Toscano archivia un mese storico. Per la prima volta in assoluto gli aeroporti in Toscana hanno superato la soglia del milione di passeggeri in un singolo mese, registrando a maggio una crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’incremento complessivo è stato trainato in modo particolare dal segmento internazionale, che ha mostrato un aumento del 6,2%, mentre il mercato nazionale ha segnato una progressione più contenuta ma comunque positiva dell’1,2%.

Considerando i primi cinque mesi del 2026, la rete che unisce gli scali di Firenze e Pisa ha superato i 3,7 milioni di passeggeri complessivi, con un balzo in avanti del 6,5% nel confronto con l’anno precedente, grazie a una serie di primati mensili consecutivi.

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha totalizzato 398mila passeggeri transitati, definendo il suo miglior maggio di sempre con una crescita del 2%. Nello scalo fiorentino le rotte più frequentate vedono Parigi saldamente al primo posto, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte. Nei primi cinque mesi dell’anno lo scalo del capoluogo ha superato per la prima volta la quota di 1,5 milioni di passeggeri.

Grandi numeri anche per l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, che ha stabilito un nuovo record abbattendo la barriera dei 600mila passeggeri in un mese. Sono stati infatti 638mila i viaggiatori transitati dallo scalo pisano a maggio, con un incremento dell’8,1% rispetto al 2025. In questo caso il traffico internazionale è aumentato del 9,3%, mentre i voli nazionali sono cresciuti dell’1,3%. Per lo scalo di Pisa la classifica delle rotte più battute vede in testa Londra, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania.

Da inizio anno a oggi (5 giugno) lo scalo di Pisa ha superato i 2,2 milioni di passeggeri, confermando lo stato di salute e la forte attrattività che caratterizza gli aeroporti in Toscana nel panorama dei collegamenti aerei europei.