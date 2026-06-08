Sanità a Santa Croce sull’Arno, la casa di comunità ottiene la certificazione Pnrr

SANTA CROCE SULL’ARNO – L’edificio di via Mainardi ha ufficialmente ottenuto la conformità agli standard europei. La casa della comunità di Santa Croce sull’Arno intitolata a monsignor Luciano Niccolai è diventata una realtà certificata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. Il riconoscimento attesta il rispetto di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla riforma dell’assistenza territoriale.

La struttura opera come un centro hub, ovvero un fulcro per la sanità di prossimità nella zona empolese. Al suo interno i cittadini possono trovare un’offerta assistenziale integrata che riunisce in un solo luogo l’accoglienza con il Cup, il punto prelievi, i servizi sociali, l’ambulatorio ostetrico-ginecologico, il consultorio giovani e l’odontoiatria. Sono inoltre presenti la continuità assistenziale, il Punto di intervento rapido (Pir) e l’infermiere di famiglia.

“L’ottenimento di questa certificazione – spiega il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) Toscana centro, Valerio Mari – non è un semplice traguardo tecnico, ma la conferma che la nostra visione di sanità territoriale sta prendendo vita”. Un concetto ripreso anche dal sindaco Roberto Giannoni, che ha sottolineato come la centralità del polo permetta di avvicinare i servizi ai pazienti attraverso una sanità diffusa, nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e la Società della salute (Sds).

Il nucleo ospita anche sette ambulatori dedicati ai medici di medicina generale e vari specialisti in dermatologia, reumatologia, urologia, ortopedia e otorinolaringoiatria. L’integrazione dei percorsi punta a migliorare l’esperienza di cura dei malati cronici, grazie a strumentazioni diagnostiche di primo livello e alla telemedicina.

Il volto del complesso sanitario è il risultato di un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro. I cantieri sono stati avviati a novembre 2023. Gli interventi all’interno dei locali sono terminati ad aprile, consentendo l’apertura delle attività sanitarie già nel mese di maggio. Le ultime opere esterne della casa della comunità di Santa Croce saranno completate entro la fine di giugno.